Atraco en una joyería de Vic: tiran a la dependienta al suelo y la amenazan para que abra la caja fuerte

Los ladrones se llevaron el dinero que había en la caja fuerte y algunas bandejas con cadenas y pulseras de oro y anillos con diamantes. El valor total de las joyas y el dinero superaría los 150.000 euros.

Marta Rams
El último robo tuvo lugar el pasado 9 de marzo y a plena luz del día. Eran casi las 12:00 horas cuando dos encapuchados reventaron la cerradura de la puerta a patadas y entraron en la joyería. Jordi, el propietario y que tiene otro negocio de joyas en Vic, está convencido de que llevaban horas vigilando la tienda: “Yo estuve toda la mañana en la joyería y justo en el momento en que salgo para llevar unos paquetes al taller, entraron pegando una patada en la puerta”.

Inmediatamente, la dependienta atemorizada intenta esconderse y buscar el botón de la alarma, pero no tuvo tiempo. “Los ladrones van tras ella, la empujan, la tiran al suelo, la cogen de las manos y la obligan a abrir la caja fuerte”, añade Jordi. Tras amenazar a la trabajadora a gritos, los asaltantes cogieron el dinero “le decían ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? ". Cogieron todo lo que había en la caja fuerte y mantas llenas de cadenas, anillos de oro con diamantes, pulseras de oro, pendientes y sobres de clientes con arreglos y después huyeron en un patinete que habían dejado al lado de la puerta. Jordi ha hecho números y ha calculado que el botín asciende a unos 150.000 euros.

Pero esta no era la primera vez que entraban a robar. Una semana antes habían sufrido otro robo en la otra joyería y los delincuentes usaron el mismo modus operandi. Aprovechando también que la dependienta estaba sola entraron dos encapuchados forzando la puerta con alguna especie de palanca y una vez en el interior siguieron los mismos pasos, “entraron corriendo la chica no tuvo tiempo de apretar el botón de la alarma, amenazaron a la trabajadora para que abriera la caja fuerte y cogieron las joyas que había en el interior” nos cuenta Jordi.

"Siempre son los mismos, creo que es una banda que se dedica a atracar joyerías, hay más joyerías de la zona y otros municipios cercanos que han sufrido robos. Tenemos un grupo de WhatsApp y nos vamos informando cuando actúan”, explica el joyero que asegura que el botín que consiguieron aquella vez asciende a los 200.000 euros.

Los Mossos d'Esquadra están analizando las imágenes de seguridad y han montado un dispositivo para detener a los ladrones. Explican que desde el pasado mes octubre han habido varios robos no sólo en joyerías de este municipio sino también en estancos y establecimientos comerciales . Investigan si se trata de la misma banda de delincuentes.

*Las empleadas viven con miedo*

Una de las joyerías de Jordi lleva 35 años abierta. Sufrieron hace años un intento de robo pero ahora las dependientas están asustadas. “Es un no vivir, me estoy planteando cerrar la tienda, si esto no para ya me dirás”, dice el propietario que, tras visualizar las imágenes de las cámaras de seguridad, asegura que “los delincuentes van tranquilos, tanto les da todo, no están nerviosos”.

Su hermano, que también tiene una joyería en Tona, sufrió un atraco hace un año. “A mi hermano también le asaltaron, y se enfrentó al ladrón, fue terrible”, explica Jordi, que cree que los ladrones son los mismos.

