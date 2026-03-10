Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

La casa de los horrores

Los niños de 'La casa de los horrores' caminaban "encorvados con las piernas arqueadas" después de casi 4 años encerrados

La Fiscalía ha declarado que los niños de la 'casa de los horrores' presentaban deformaciones en piernas y espalda tras años durmiendo en cunas pequeñas.

Los menores de 8 y 10 años dormían en pequeñas cunas.

Los niños encerrados por sus padres durante 4 años "caminaban encorvados con las piernas arqueadas" | Antena 3 Noticias

Publicidad

María Sáez
Publicado:

Después de pasar los últimos cuatro años durmiendo en pequeñas cunas, los niños de 10 y 8 años "caminaban encorvados con las piernas arqueadas, con dificultades para subir y bajar escaleras", según el informe emitido por la Fiscalía. De igual modo, la utilización indebida y prolongada de pañales ha hecho enfrentar a los pequeños otras dificultades de adaptación como problemas de esfínter. Asimismo, los menores de Oviedo presentaban la piel irritada y convivían entre "cantidades ingentes de basura y suciedad".

Los progenitores, un alemán de 53 años y una mujer de 48 con doble nacionalidad, alemana y estadounidense, han sido llevados ha juicio por la estricta retención de sus hijos durante tres años y medio.

Los dos gemelos de 8 años y el hermano mayor de 10 estuvieron sin ver la luz del sol durante el periodo comprendido entre diciembre de 2021 y abril de 2025 para prevenir el hipotético contagio de un virus.

El uso de mascarilla era obligatorio para los menores. De la misma manera, no entraban en contacto con ningún otro ser humano, puesto que no tenían permitido salir ni al jardín. Según el escrito emitido por la Fiscalía, los niños no habían sido escolarizados, por lo que no sabían leer ni escribir.

El matrimonio ha sido detenido después de que una vecina diese la voz de alarma. Ahora, se enfrentan a penas individuales que alcanzan los 25 años y cuatro meses de prisión para cada uno.

Los padres "no son unos delincuentes", ha alegado la defensa de los progenitores. Sin embargo, la Fiscalía les acusa de delitos de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar y de tres delitos de detención ilegal con el agravante de parentesco.

Por su parte, los niños no conocían ni a familiares ni a ninguna otra persona distinta de sus padres. Los servicios sociales ya se han hecho cargo de su tutela, mientras que sus padres tienen prohibido comunicar y aproximarse a los menores. Además, están obligados a indemnizar a cada niño con una cuantía de 15.000 euros.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Efemérides de hoy 10 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 10 de marzo?

Presidenta de Corea del Sur destituida

Publicidad

Sociedad

Operación contra el tráfico ilegal de angulas en Gipuzkoa

Golpe al tráfico ilegal de angulas en País Vasco: 27 kilos intervenidos en Aginaga

Las monjas de Belorado: "Que vienen a por nosotras"

Las exmonjas de Belorado desalojarán el convento de forma "secreta y reservada": "Que vienen a por nosotras"

Asistencia a una persona mayor en una residencia

España valida por primera vez la escala de la OMS para medir el edadismo

Las imágenes de la residencia de los horrores de Lanzarote
Malos tratos

Denuncian trato vejatorio y falta de personal en una residencia de Lanzarote: "La comida no llega para alimentar a un ser humano"

Muere un hombre en silla de ruedas atropellado por un camión que daba marcha atrás
MADRID

Muere un hombre en silla de ruedas atropellado por un camión que daba marcha atrás en Campo Real, Madrid

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional
Sucesos

Un hombre se atrinchera con una espada en un sexto piso de Retiro, en Madrid

El hombre, que amenazaba con precipitarse, ya se ha entregado a los agentes.

Los menores de 8 y 10 años dormían en pequeñas cunas.
La casa de los horrores

Los niños de 'La casa de los horrores' caminaban "encorvados con las piernas arqueadas" después de casi 4 años encerrados

La Fiscalía ha declarado que los niños de la 'casa de los horrores' presentaban deformaciones en piernas y espalda tras años durmiendo en cunas pequeñas.

Vídeo: Un coche cae desde diez metros de altura a la terraza de una vivienda en Tenerife

Vídeo: Un coche cae desde diez metros de altura a la terraza de una vivienda en Tenerife

Víctima de un posible caso de acoso escolar en Málaga

Agresión a una menor en un instituto de Málaga: "La arrastraron del pelo por las escaleras"

Imágenes del accidente de Adamuz publicadas por El Confidencial

Salen a la luz las primeras fotografías que hizo la Guardia Civil al acceder al Alvia accidentado en Adamuz

Publicidad