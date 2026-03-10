Los niños de 'La casa de los horrores' caminaban "encorvados con las piernas arqueadas" después de casi 4 años encerrados

Después de pasar los últimos cuatro años durmiendo en pequeñas cunas, los niños de 10 y 8 años "caminaban encorvados con las piernas arqueadas, con dificultades para subir y bajar escaleras", según el informe emitido por la Fiscalía. De igual modo, la utilización indebida y prolongada de pañales ha hecho enfrentar a los pequeños otras dificultades de adaptación como problemas de esfínter. Asimismo, los menores de Oviedo presentaban la piel irritada y convivían entre "cantidades ingentes de basura y suciedad".

Los progenitores, un alemán de 53 años y una mujer de 48 con doble nacionalidad, alemana y estadounidense, han sido llevados ha juicio por la estricta retención de sus hijos durante tres años y medio.

Los dos gemelos de 8 años y el hermano mayor de 10 estuvieron sin ver la luz del sol durante el periodo comprendido entre diciembre de 2021 y abril de 2025 para prevenir el hipotético contagio de un virus.

El uso de mascarilla era obligatorio para los menores. De la misma manera, no entraban en contacto con ningún otro ser humano, puesto que no tenían permitido salir ni al jardín. Según el escrito emitido por la Fiscalía, los niños no habían sido escolarizados, por lo que no sabían leer ni escribir.

El matrimonio ha sido detenido después de que una vecina diese la voz de alarma. Ahora, se enfrentan a penas individuales que alcanzan los 25 años y cuatro meses de prisión para cada uno.

Los padres "no son unos delincuentes", ha alegado la defensa de los progenitores. Sin embargo, la Fiscalía les acusa de delitos de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar y de tres delitos de detención ilegal con el agravante de parentesco.

Por su parte, los niños no conocían ni a familiares ni a ninguna otra persona distinta de sus padres. Los servicios sociales ya se han hecho cargo de su tutela, mientras que sus padres tienen prohibido comunicar y aproximarse a los menores. Además, están obligados a indemnizar a cada niño con una cuantía de 15.000 euros.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.