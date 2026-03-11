Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La Fiscalía investiga a tres trabajadoras por presuntos malos tratos a bebés en una guardería de Getxo

Golpeaban la boca de los bebés, propinaban cachetes, azotes a los niños que no se comportaban bien y los niños que no querían dormir la siesta, los metían hasta el fondo del saco.

Niño pintando en una guardería

Niño pintando en una guarderíaPixabay

Manuel Pinardo
La Fiscalía de Bizkaia ha abierto una investigación a trabajadoras de una guardería de Getxo por un supuesto maltrato a bebés de 0 a 2 años en sus instalaciones. El Ministerio Público presentó una denuncia ante los juzgados para investigar lo ocurrido.

Las trabajadoras pertenecen a una guardería privada dentro de la Fundación BBK. Publica el diario El Correo que la investigación corresponde a un caso de maltrato habitual de una guardería de Romo, Getxo ocurrido en 2025.

Golpeaban y forzaban a los bebes

Cuidadoras del mismo centro, presentaron una denuncia, según el medio citado, la diligencias abiertas buscan aclarar si dos trabajadoras "golpearon" y "utilizaron la fuerza" con los pequeños a su cargo y si la directora del centro supuestamente hizo caso omiso a las advertencias de otras cuidadoras sobre el comportamiento de las anteriores.

La denuncia detalla que entre las conductas violentas, las trabajadoras presuntamente "golpeaban con el dorso de la mano en la boca a bebés que mordían a otros niños" y "propinaban algún cachete en la cara o algún azote en el trasero a algún niño que no se comportaba bien".

Además, a la hora de la siesta "introducían a algún bebé que no quería dormir hasta el fondo del saco" en el que descansaban "para que se agotase reptando hacia la parte superior del saco y se durmiese por agotamiento"

En principio no hay secuelas

Las investigadas, a la hora de comer "utilizaban la fuerza" para alimentar a los pequeños que rechazaban los alimentos y, para ello, llegaban a "colocar a algunos de ellos sobre hamacas" que inclinaban "hacia atrás para obligarles a tragar el alimento".

También, tapaban los ojos de los bebés obligándoles "a la ingesta de la comida que expulsaban por la boca, introduciéndoles las frutas en la boca a pesar de las arcadas y llantos". En principio, ninguno de los actos habrían provocado secuelas a los bebés según el informe remitido el pasado 17 de febrero

Los casos de maltrato en guarderías no son aislados

En Jerez de la Frontera, una madre denunció por presuntos malos tratos a los responsables de una guardería en marzo de este año. Según fuentes de la investigación, la mujer asegura que su hija habría sido víctima de comportamientos inapropiados dentro del centro educativo al que se le suma los testimonios de dos educadoras que realizaron las prácticas. En Torrejón de Ardoz, una escuela infantil fue escenario de otra investigación por presuntos malos tratos. Un estudiante de prácticas grabó a escondidas imágenes que mostraban zarandeos, gritos y presiones físicas durante la alimentación

Denuncian trato vejatorio y falta de personal en una residencia de Lanzarote: "La comida no llega para alimentar a un ser humano"

Las imágenes de la residencia de los horrores de Lanzarote

