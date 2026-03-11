Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Incendio Miranda de Ebro

Tres muertos y cuatro personas heridas en un incendio en un edificio en Miranda de Ebro

Las primeras informaciones apuntan a que al menos tres personas han fallecido y cuatro han resultado heridas.

Incendio en Miranda de Ebro

Tres muertos y cuatro personas heridas en un incendio en un edificio en Miranda de Ebro | Antena 3 Noticias

Publicidad

Miriam Vázquez
Publicado:

Al menos tres personas han muerto y cuatro han resultado heridas en un incendio en un edificio de la calle Fuente, en Miranda de Ebro. Dos de los heridos serían menores de edad, uno de 7 y otro de 11 años. Los primeros indicios apuntan a que el fuego podría haberse originado en unos colchones que estaban en el portal.

El edificio tiene tres planas más una buhardilla. Al menos una decena de vecinos han tenido que ser desalojados. El servicio autonómico de emergencias 112 ha detallado en su web que a las 22:44 horas recibió varias llamadas de alerta.

Desde el 112 se avisó a la Policía Nacional y a la Local, a los bomberos y a las emergencias sanitarias que enviaron dos unidades de soporte vital avanzados, dos ambulancias de soporte vital básico y un equipo médico de primaria. Además, acudió al lugar una UVI móvil de La Rioja y otra de Álava.

El personal de Salud de Castilla y León (Sacyl) atendió en el lugar a siete personas, dos de las cuales murieron y otras cinco fueron trasladadas a un hospital, una de ellas falleció por la gravedad de las heridas. Los heridos trasladados son 3 mujeres de 58, 30 y 23 años, un niño de 11 y una niña de 7 años.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Un rape de 40 kilos sorprende en Bermeo y se convierte en protagonista de un asador popular

Un rape de 40 kilos causa sensación en la localidad de Bermeo

Publicidad

Sociedad

Noticias de hoy

Noticias de hoy, miércoles 11 de marzo de 2026

Hospital Virgen de la Luz, donde están ingresados.

De quitarle un cálculo biliar a morir tras inyectarle una sustancia a la que era alérgico: la denuncia de una familia en Cuenca

Desaparecida Badajoz: Francisca Cadenas

Los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas se acogen a su derecho a no declarar hasta que se levante el secreto de sumario

Incendio en Miranda de Ebro
Incendio Miranda de Ebro

Tres muertos y cuatro personas heridas en un incendio en un edificio en Miranda de Ebro

Zona en la que tuvo lugar el accidente de tren en Adamuz
Accidente tren Adamuz

La CIAF sobre el accidente de tren en Adamuz: Entre el descarrilamiento del Iryo y el choque con el Alvia pasaron 15 segundos

Fallece Slbodan Milosevic
Efemérides

Efemérides de hoy 11 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 11 de marzo?

Consulta las efemérides de hoy 11 de marzo de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Eduardo Casanova
VIH

Así es "Sidosa", el documental de Eduardo Casanova que pretende destigmatizar el VIH

El cineasta rompe años de silencio en una producción impulsada por Jordi Évole para visibilizar la realidad de las personas con VIH.

Un rape de 40 kilos causa sensación en la localidad de Bermeo

Un rape de 40 kilos sorprende en Bermeo y se convierte en protagonista de un asador popular

Operación contra el tráfico ilegal de angulas en Gipuzkoa

Golpe al tráfico ilegal de angulas en País Vasco: 27 kilos intervenidos en Aginaga

Las monjas de Belorado: "Que vienen a por nosotras"

Las exmonjas de Belorado desalojarán el convento de forma "secreta y reservada": "Que vienen a por nosotras"

Publicidad