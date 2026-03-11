Tres muertos y cuatro personas heridas en un incendio en un edificio en Miranda de Ebro

Al menos tres personas han muerto y cuatro han resultado heridas en un incendio en un edificio de la calle Fuente, en Miranda de Ebro. Dos de los heridos serían menores de edad, uno de 7 y otro de 11 años. Los primeros indicios apuntan a que el fuego podría haberse originado en unos colchones que estaban en el portal.

El edificio tiene tres planas más una buhardilla. Al menos una decena de vecinos han tenido que ser desalojados. El servicio autonómico de emergencias 112 ha detallado en su web que a las 22:44 horas recibió varias llamadas de alerta.

Desde el 112 se avisó a la Policía Nacional y a la Local, a los bomberos y a las emergencias sanitarias que enviaron dos unidades de soporte vital avanzados, dos ambulancias de soporte vital básico y un equipo médico de primaria. Además, acudió al lugar una UVI móvil de La Rioja y otra de Álava.

El personal de Salud de Castilla y León (Sacyl) atendió en el lugar a siete personas, dos de las cuales murieron y otras cinco fueron trasladadas a un hospital, una de ellas falleció por la gravedad de las heridas. Los heridos trasladados son 3 mujeres de 58, 30 y 23 años, un niño de 11 y una niña de 7 años.

