Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Andalucía

Vídeo: Persecución de la Guardia Civil a una narcolancha en la costa de Cádiz

La Guardia Civil intercepta una embarcación recreativa y un pesquero cargados con droga en actuaciones desarrolladas los días 25 y 26 de febrero

Vídeo: Espectacular persecución de la Guardia Civil a una narcolancha en la costa de Cádiz

Vídeo: Persecución de la Guardia Civil a una narcolancha en la costa de Cádiz

Publicidad

Eva Braña
Publicado:

La Guardia Civil ha detenido a seis personas en el marco de dos operativos contra el narcotráfico desarrollados a finales de febrero en la costa de Huelva, que se han saldado con la incautación de más de 2.600 kilos de hachís y la intervención de dos embarcaciones utilizadas presuntamente para el transporte de la droga. Las actuaciones se llevaron a cabo los días 25 y 26 de febrero mediante un amplio dispositivo que movilizó medios terrestres, marítimos y aéreos.

Según ha informado el instituto armado, ambos operativos se activaron tras tener conocimiento de movimientos sospechosos relacionados con el traslado de droga por mar. Tal y como señala la Guardia Civil, “estos dispositivos han combinado un despliegue de efectivos por tierra, mar y aire, cuando se tuvo conocimiento del transporte de la droga”.

La primera actuación se produjo a primera hora de la mañana del 25 de febrero en aguas situadas al sur de Punta Umbría. Los agentes interceptaron una embarcación recreativa de unos seis metros de eslora en la que viajaban dos personas. En su interior hallaron varios paquetes de hachís que alcanzaban un peso aproximado de 300 kilos. Ambos ocupantes fueron detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

Más de 2,6 toneladas incautadas

El segundo dispositivo se desarrolló durante la madrugada del día siguiente. En esta ocasión, los agentes detectaron un barco pesquero que se encontraba abarloado junto a una embarcación semirrígida. Tras proceder a su abordaje, localizaron en su interior numerosos fardos de droga. En la embarcación viajaban cuatro tripulantes, que también fueron arrestados.

Una vez trasladado el pesquero al puerto de Isla Cristina, los investigadores contabilizaron 58 fardos que contenían un total de 2.320 kilogramos de hachís, lo que elevó el balance total de droga incautada en ambos operativos a 2.620 kilos.

La Guardia Civil subraya que estas actuaciones forman parte del trabajo permanente que desarrolla en el litoral onubense para frenar las redes dedicadas al narcotráfico. En este sentido, recuerda que “la Comandancia de Huelva continúa con la lucha para combatir el narcotráfico en la Costa Onubense”.

Los seis detenidos, junto con las diligencias instruidas y la droga intervenida, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas se acogen a su derecho a no declarar hasta que se levante el secreto de sumario

Desaparecida Badajoz: Francisca Cadenas

Publicidad

Sociedad

Vídeo: Espectacular persecución de la Guardia Civil a una narcolancha en la costa de Cádiz

Vídeo: Persecución de la Guardia Civil a una narcolancha en la costa de Cádiz

Atraco en una joyería de Vic

Atraco en una joyería de Vic: tiran a la dependienta al suelo y la amenazan para que abra la caja fuerte

El presidente del Grupo Mutua Madrileña y de su fundación, Ignacio Garralda, y el presidente del Grupo Atresmedia, José Creuheras

Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias renuevan su alianza para combatir la violencia de género

Cinta transportadora de residuos
MÁLAGA

Hallan el cadáver de un hombre en una cinta trasportadora de residuos en Málaga

Niño pintando en una guardería
Maltrato infantil

Investigadas tres trabajadoras de una guardería de Getxo por presuntos malos tratos a bebés: les azotaban y les forzaban a comer

Imagen de archivo de una ambulancia en Murcia
Policía Nacional

Muere una menor de 14 años al caer desde un edificio en Molina de Segura, Murcia

La Policía Nacional investiga si sufría acoso escolar. Las Primeras hipótesis descartan la participación de más personas.

Fachada del Hospital Vall d’Hebron
Accidente

Tres menores heridos, dos de ellos graves, por la explosión de un experimento químico en una escuela de Porqueres

Dos de los menores han sido ingresados en el Hospital Vall d'Hebron en estado grave mientras que el tercero ha sido derivado al Hospital de Trueta en estado leve.

Lago de la Casa de Campo de Madrid

Aparece el cadáver de un hombre flotando en el lago de la Casa de Campo de Madrid

Noticias de hoy

Noticias de hoy, miércoles 11 de marzo de 2026

Hospital Virgen de la Luz, donde están ingresados.

De quitarle un cálculo biliar a morir tras inyectarle una sustancia a la que era alérgico: la denuncia de una familia en Cuenca

Publicidad