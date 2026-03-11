Vídeo: Persecución de la Guardia Civil a una narcolancha en la costa de Cádiz

La Guardia Civil ha detenido a seis personas en el marco de dos operativos contra el narcotráfico desarrollados a finales de febrero en la costa de Huelva, que se han saldado con la incautación de más de 2.600 kilos de hachís y la intervención de dos embarcaciones utilizadas presuntamente para el transporte de la droga. Las actuaciones se llevaron a cabo los días 25 y 26 de febrero mediante un amplio dispositivo que movilizó medios terrestres, marítimos y aéreos.

Según ha informado el instituto armado, ambos operativos se activaron tras tener conocimiento de movimientos sospechosos relacionados con el traslado de droga por mar. Tal y como señala la Guardia Civil, “estos dispositivos han combinado un despliegue de efectivos por tierra, mar y aire, cuando se tuvo conocimiento del transporte de la droga”.

La primera actuación se produjo a primera hora de la mañana del 25 de febrero en aguas situadas al sur de Punta Umbría. Los agentes interceptaron una embarcación recreativa de unos seis metros de eslora en la que viajaban dos personas. En su interior hallaron varios paquetes de hachís que alcanzaban un peso aproximado de 300 kilos. Ambos ocupantes fueron detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

Más de 2,6 toneladas incautadas

El segundo dispositivo se desarrolló durante la madrugada del día siguiente. En esta ocasión, los agentes detectaron un barco pesquero que se encontraba abarloado junto a una embarcación semirrígida. Tras proceder a su abordaje, localizaron en su interior numerosos fardos de droga. En la embarcación viajaban cuatro tripulantes, que también fueron arrestados.

Una vez trasladado el pesquero al puerto de Isla Cristina, los investigadores contabilizaron 58 fardos que contenían un total de 2.320 kilogramos de hachís, lo que elevó el balance total de droga incautada en ambos operativos a 2.620 kilos.

La Guardia Civil subraya que estas actuaciones forman parte del trabajo permanente que desarrolla en el litoral onubense para frenar las redes dedicadas al narcotráfico. En este sentido, recuerda que “la Comandancia de Huelva continúa con la lucha para combatir el narcotráfico en la Costa Onubense”.

Los seis detenidos, junto con las diligencias instruidas y la droga intervenida, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

