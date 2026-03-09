Detonaciones y un helicóptero al amanecer en el centro de Madrid: la Policía explica qué ha ocurrido

Muchos vecinos del centro de Madrid han comenzado este lunes con un despertar poco habitual. En lugar del despertador, lo que les ha sacado de la cama ha sido el ruido de un helicóptero sobrevolando la zona y varias detonaciones en pleno centro de la ciudad. El dispositivo policial se ha desplegado en torno a la plaza de La Luna, donde desde primera hora de la mañana podían verse numerosos agentes antidisturbios y un helicóptero sobrevolando la zona, lo que ha generado preocupación entre algunos residentes.

Un simulacro policial entre las 5:00 y las 8:00

La Policía Nacional ha explicado que todo formaba parte de un simulacro realizado entre las 5:00 y las 8:00 horas de la mañana para entrenar la respuesta ante un posible incidente grave en el entorno del Movistar Arena, situado en la calle Goya.

La propia Policía ya había advertido la noche anterior. A las 22:20 horas del domingo publicó un mensaje en X en el que informaba de que habría "concentración de unidades policiales en las inmediaciones" y que se podrían "escuchar detonaciones" durante el ejercicio. "Entrenamos para protegerte", añadían.

Quejas de los vecinos por el ruido

Pese al aviso previo, el simulacro no ha sido bien recibido por algunos vecinos de la zona, que han criticado el horario elegido para realizar el ejercicio. En redes sociales varios usuarios han expresado su malestar por las molestias acústicas, especialmente por el helicóptero que sobrevolaba el centro de la ciudad durante largo tiempo. "Podíais entrenar en otro horario, desde las 6 de la mañana con el helicóptero en la puerta de casa", señalaba uno de los mensajes.

Otros vecinos compartían vídeos del helicóptero suspendido sobre el centro de Madrid con un foco encendido, mientras algunos se preguntaban por qué el aparato se encontraba sobre la zona de Gran Vía si el simulacro estaba relacionado con el entorno del Movistar Arena.

Un recinto clave para grandes eventos

El Movistar Arena (antes conocido como WiZink Center) es uno de los recintos más importantes del mundo en venta de entradas y asistencia a eventos, según rankings internacionales como Pollstar o Billboard. En 2025 se situó entre las principales arenas del planeta y solo fue superado por espacios como el Yokohama Arena de Japón o el O2 Arena de Londres, por delante de recintos emblemáticos como el Madison Square Garden de Nueva York.

Además, el recinto ampliará próximamente su capacidad con un nuevo plan de autoprotección que permitirá aumentar el aforo hasta 20.008 espectadores en conciertos y 15.000 en partidos de baloncesto, de cara al Eurobasket 2029.

