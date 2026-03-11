Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
MÁLAGA

Hallan el cadáver de un hombre en una cinta trasportadora de residuos en Málaga

Emergencias recibió un aviso a las 8:40 horas alertando del hallazgo de lo que aparentaba ser el cuerpo de una persona

Cinta transportadora de residuos

Cinta transportadora de residuosEuropa Press

Manuel Pinardo
Publicado:

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias que rodean a la muerte de un hombre en Casares, Málaga. El cadáver ha sido localizado en el Complejo Ambiental de la Costa del Sol, situado en el municipio malagueño de Casares.

Sobre las 8:40 horas de este miércoles 11 de marzo, los trabajadores de la planta de tratamiento dieron el aviso a Emergencias 112 al localizar a lo que aparentemente parecía un cuerpo de una persona en una de las cintas de transporte del vertedero.

Se investiga la causa de la muerte

Al llamar al Sistema de Emergencias 112, se trasladaron al lugar, la Benemérita y los servicios sanitarios. El cuerpo fue encontrado específicamente en la cinta de transporte donde se seleccionan los residuos para su tratamiento y reciclaje.

Inmediatamente se avisó a la Guardia Civil y los trabajadores del complejo detuvieron la cinta trasportadora para no destruir posibles pruebas. Finalmente, se ha confirmado la muerte de un hombre de 50 años, no han proporcionado más detalles pero continúan investigando las causas.

Un caso parecido en Valencia

Este martes, los operarios de una planta de reciclaje del Polígono Fuente del Jarro de Paterna (Valencia) han localizado en la madrugada el cadáver de una persona con las piernas seccionadas.

El hallazgo se produjo sobre las dos de la madrugada durante un proceso de clasificación y empacado de residuos de cartón. El conductor de la máquina, vio lo que parecía un "muñeco vestido con un suéter y un vaquero" y de inmediato paró el aparato.

Pese a las amputaciones y hematomas, el cadáver no presentaba indicios de criminalidad, apuntando a una muerte accidental. Según el diario Las Provincias, se trata de un hombre indigente de 50 años que se quedó dormido en el contenedor de cartón para resguardarse del frío.

