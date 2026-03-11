Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Una testigo de la muerte de la menor en Molina de Segura: "Escuché un golpe muy fuerte y vi el cuerpo de la niña"

La vecina cree que la víctima podría estar sufriendo bullying.

Testigo en la muerte de la menor en Molina de Segura

Muere una menor de 15 años al caer desde un edificio en Molina de Segura, Murcia | Antena 3 Noticias

Una menor de 14 años ha perdido la vida este miércoles en la localidad murciana de Molina de Segura tras caer desde un séptimo piso. El suceso ha ocurrido a primera hora de la mañana, cuando varios vecinos escucharon un fuerte golpe en la calle Jesuita José Hernández.

Minutos después, los servicios de emergencia y la Policía se han personado en el lugar, pero no pudieron hacer nada por salvarla. La madre de la niña, que estaba preparando la fiesta de cumpleaños de su hija, que iba a cumplir 15 años en breve, fue quien la encontró entre gritos y desesperación.

Una testigo del suceso, relataba lo que vio: "He escuchado un golpe muy fuerte, me he asomado y me he encontrado el cuerpo de la chiquita muy mal". Cuenta que tras esto "enseguida vi a la madre chillando 'Mi hija, mi hija'".

La mujer asegura que la adolescente podría estar sufriendo acoso escolar: "Creemos que ha podido ser por bullying".

La Policía Nacional continúa investigando las causas, aunque por ahora descarta la participación de otras personas. Este caso reabre el debate sobre la salud mental entre los jóvenes, ya que desde la pandemia, 70 menores de 15 años se han quitado la vida en España.

