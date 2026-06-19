Detenido un hombre que corría por la calle con un machete de más de 30 centímetros en la mano

Los Mossos d’Esquadra, en colaboración con la Guardia Urbana, han detenido este mediodía a un hombre armado con un machete en la calle Muntaner, en Barcelona, tras un dispositivo policial en el que fue necesario acordonar la zona para reducirlo.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 11:00 horas, cuando varios testigos han alertado de la presencia de un hombre muy alterado que corría por la zona entre la calle Mandri y la plaza Adrià, en dirección a Muntaner, portando un arma blanca de gran tamaño. Según han relatado algunos presentes, de más de treinta centímetros.

Ya intentó agredir a su madre

El individuo, vecino de la zona de entre 30 y 40 años, habría intentado agredir a su madre en el pasado, según las primeras informaciones.

Este jueves, habría llegado al lugar en actitud agresiva y generando gran alarma entre vecinos y comerciantes, llegando a perseguir a alguno de ellos. Varias personas han decidido refugiarse en el interior de bares, viviendas y locales mientras se desplegaba un amplio operativo policial y sanitario del SEM.

Ante el riesgo de que pudiera atacar a viandantes, los agentes han acordonado un tramo de la vía para controlar la situación y evitar su huida. Según fuentes policiales y testimonios presenciales, el hombre presentaba un comportamiento amenazante, posiblemente relacionado con el trastorno psiquiátrico que se sospecha que padece.

Reducido con una pistola táser

Tras aproximadamente media hora de intervención, los agentes han conseguido acorralarlo en las inmediaciones de un aparcamiento. En ese momento, y para poder reducirlo, los Mossos han utilizado una pistola táser antes de proceder a su detención.

Fuentes municipales han confirmado que el hombre ha sido arrestado sin que ni ciudadanos ni agentes resultaran heridos durante el operativo y ya ha sido puesto a disposición policial, mientras se investigan las circunstancias del suceso. Además, ha sido trasladado en ambulancia para ser sometido a las pruebas correspondientes y evaluar su estado de salud.

Por su parte, la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d’Esquadra ha abierto una investigación, tal y como marca el protocolo en este tipo de casos, para esclarecer el uso del arma reglamentaria por parte de los agentes. En este sentido, se están recogiendo los restos de los proyectiles hallados en la vía pública y en una gasolinera cercana para confirmar, como es habitual, que se trató de disparos al aire con el objetivo de disuadir al individuo y que no pretendían causarle daño.

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