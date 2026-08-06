Hallan en Burgos la huella de un dinosaurio gigante de más de 125 millones de años

Un equipo formado por el Colectivo Arqueológico y Paleontológico Salense y el Museo de Dinosaurios ha descubierto en la sierra de la Demanda, en la provincia de Burgos, una huella fósil de grandes dimensiones que perteneció a un dinosaurio saurópodo hace más de 125 millones de años. Se trata de uno de los hallazgos más relevantes realizados en la cuenca sedimentaria de Cameros, que abarca territorios de Burgos, Soria y La Rioja.

La huella, localizada en las inmediaciones de Salas de los Infantes, mide 78 centímetros de longitud y 35 de profundidad. Aunque presenta algunos signos de desgaste por su exposición a la intemperie, los investigadores destacan que conserva un buen estado y detalles que han permitido identificar tanto el tipo de dinosaurio como algunos aspectos de su desplazamiento.

Una huella de un saurópodo gigante

El descubrimiento fue realizado por Luis Ángel Izquierdo, guía e informador del Museo de Dinosaurios. Los especialistas explican que la pieza es el relleno natural de una huella original, formado cuando sedimentos ocuparon el hueco dejado por el animal sobre el barro hace millones de años.

La icnita conserva la marca de cinco dedos y surcos provocados por el arrastre de las escamas del pie al caminar. Tras analizar sus características, los expertos consideran que corresponde al pie de un dinosaurio saurópodo, concretamente de un Titanosauriforme, grupo al que pertenecen especies como Brachiosaurus o el burgalés Europatitan.

Las dimensiones de la huella permiten estimar que la extremidad posterior del animal alcanzaría unos 3,1 metros de altura hasta la cadera, lo que confirma que se trataba de un ejemplar de gran tamaño.

Un nuevo impulso al patrimonio paleontológico

La pieza ya ha sido trasladada al Museo de Dinosaurios para su limpieza, consolidación y estudio. El hallazgo se produjo durante la XXII Campaña de Excavaciones Paleontológicas, centrada este año en la conservación de varios yacimientos del megayacimiento de Las Sereas.

Este enclave alberga algunas de las huellas fósiles más importantes de España, entre ellas las de Iniestapodus burgensis, una especie bautizada en homenaje al exfutbolista Andrés Iniesta por el gol que dio a España el Mundial de 2010. Precisamente, una réplica en 3D de estas icnitas forma parte actualmente de una exposición sobre saurópodos organizada por el Museo de Dinosaurios de la prefectura de Fukui, en Japón.

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