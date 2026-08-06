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La Guardia Civil refuerza los controles ante el eclipse solar y alerta de las gafas no homologadas

Los agentes recuerdan cómo identificar las seguras para evitar daños irreversibles en la vista. Los expertos también advierten del riesgo de fotografiar el fenómeno sin filtros adecuados.

Guardia Civil alerta sobre las gafas para el eclipse no homologadas

La Guardia Civil refuerza los controles ante el eclipse solar | Antena 3 Noticias

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Javier Lliso
Publicado:

La cuenta atrás para el eclipse solar del 12 de agosto ha llevado a la Guardia Civil a reforzar la vigilancia en Cantabria. Dentro del operativo especial diseñado para garantizar la seguridad durante el fenómeno astronómico, los agentes ya han intervenido gafas para ver el eclipse que no cumplen la normativa.

El dispositivo se desplegará en los principales puntos de observación de la comunidad y controlará, entre otros aspectos, la venta de elementos de protección ocular no homologados. El objetivo es evitar que los asistentes utilicen gafas que no filtran la radiación solar y que pueden provocar lesiones oculares graves.

Cómo identificar unas gafas homologadas para ver el eclipse

A simple vista pueden parecer idénticas, pero no todas las gafas para observar un eclipse ofrecen la protección necesaria.

Los expertos recuerdan que no basta con que aparezca el sello ISO. Las gafas homologadas deben incluir la norma internacional ISO 12312-2, además del marcado CE, el nombre del fabricante o distribuidor y la referencia completa de la certificación.

Otra forma de comprobar que son seguras es fijarse en que indiquen claramente los índices de filtrado de los rayos ultravioleta e infrarrojos. Si esa información no aparece, los especialistas advierten de que esas lentes no están filtrando prácticamente nada, por lo que utilizarlas puede resultar tan peligroso como mirar directamente al Sol.

Qué daños pueden provocar unas gafas no homologadas

Los especialistas alertan de que usar unas lentes oscuras sin el filtrado adecuado puede generar una falsa sensación de seguridad.

Al reducir la cantidad de luz visible, la pupila se dilata y permite que una mayor cantidad de radiación solar alcance la retina. Esa exposición puede provocar lesiones importantes e incluso daños permanentes en la visión.

Por ello, recomiendan adquirir únicamente gafas homologadas para el eclipse solar y desconfiar de aquellos modelos que no incorporen toda la información obligatoria.

Cuidado al fotografiar el eclipse: también puede dañarse la cámara

La protección no solo afecta a los ojos. Las cámaras de fotos, los teléfonos móviles y otros dispositivos también pueden sufrir daños si se apuntan directamente al Sol sin un filtro específico.

Los expertos explican que el sensor es una de las partes más sensibles del equipo y que la radiación solar concentrada puede llegar a deteriorarlo. Para evitarlo, aconsejan colocar un filtro solar homologado delante del objetivo, de forma que proteja el sensor durante la captura de imágenes.

Aun así, el consejo que más repiten los especialistas es sencillo: disfrutar del eclipse en directo y limitar al máximo las fotografías, priorizando siempre la seguridad de la vista y de los dispositivos electrónicos.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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