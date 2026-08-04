Aparece la dueña de la urna con cenizas hallada en un supermercado de Benidorm: la dejó allí porque estaba de mudanza

La Policía Local de Benidorm ha logrado localizar a la propietaria de la urna con cenizas que fue hallada hace unos días en una de las taquillas de un supermercado de la localidad. Lejos de tratarse de un olvido accidental, la mujer explicó a los agentes que dejó la urna de forma intencionada porque pensó que era el lugar más seguro para conservarla mientras realizaba una mudanza y unas obras en su vivienda.

Así lo ha explicado el portavoz de la Policía Local de Benidorm, Enrique, que explica que la investigación para dar con la propietaria fue "complicada" y que el desenlace sorprendió incluso a los propios agentes. "Nosotros hicimos nuestras propias conjeturas sobre qué podía haber pasado. Pensamos que alguien había ido a comprar y se había olvidado la urna, pero aquí en Benidorm a veces la realidad supera la ficción", ha señalado.

Según explicó el portavoz, la mujer estaba realizando reformas en su domicilio y decidió guardar temporalmente las cenizas de un familiar en una de las consignas del supermercado convencida de que allí permanecerían protegidas y no correrían el riesgo de estropearse o perderse durante la mudanza.

Sin embargo, desconocía que el establecimiento vacía periódicamente las taquillas que permanecen ocupadas durante varios días. Fue precisamente durante una de esas revisiones cuando una empleada encontró la urna y avisó a la Policía Local, que inició las gestiones para identificar a su propietario.

El portavoz ha reconocido que la explicación no figuraba entre las hipótesis que manejaban los investigadores. "Habíamos pensado muchas posibilidades, pero desde luego esta no entraba en nuestras conjeturas", ha admitido, al tiempo que ha reconocido que la situación resulta "un poco kafkiana", aunque ha insistido en mantener "todo el respeto hacia la persona que está en la urna".

La propietaria, además, desconocía por completo la repercusión que había adquirido el hallazgo. Según ha explicado la Policía Local, la mujer era ajena a los llamamientos difundidos en redes sociales y a la cobertura realizada por numerosos medios de comunicación, ya que seguía convencida de que la urna permanecía en el lugar donde la había dejado.

Las cenizas permanecen actualmente bajo custodia policial y la previsión es que sean devueltas a su propietaria en las próximas horas. Los agentes han optado por entregárselas directamente para evitarle los trámites administrativos que supondría su depósito en el cementerio.

El portavoz ha explicado que no es la primera vez que la Policía Local de Benidorm recupera una urna funeraria. En otras ocasiones, ha señalado, han aparecido urnas en el mar después de que algunas personas las arrojaran desde la costa o desde embarcaciones pensando que se hundirían, aunque finalmente acaban regresando a la orilla al flotar.