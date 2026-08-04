Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Benidorm

Aparece la dueña de la urna con cenizas hallada en un supermercado de Benidorm: la dejó allí porque estaba de mudanza

La mujer desconocía que esas taquillas se vacían de forma periódica.

Imagen de la urna extraviada

Aparece la dueña de la urna con cenizas hallada en un supermercado de Benidorm: la dejó allí porque estaba de mudanza | Policía Local Benidorm

Publicidad

Daniel Caballero
Publicado:

La Policía Local de Benidorm ha logrado localizar a la propietaria de la urna con cenizas que fue hallada hace unos días en una de las taquillas de un supermercado de la localidad. Lejos de tratarse de un olvido accidental, la mujer explicó a los agentes que dejó la urna de forma intencionada porque pensó que era el lugar más seguro para conservarla mientras realizaba una mudanza y unas obras en su vivienda.

Así lo ha explicado el portavoz de la Policía Local de Benidorm, Enrique, que explica que la investigación para dar con la propietaria fue "complicada" y que el desenlace sorprendió incluso a los propios agentes. "Nosotros hicimos nuestras propias conjeturas sobre qué podía haber pasado. Pensamos que alguien había ido a comprar y se había olvidado la urna, pero aquí en Benidorm a veces la realidad supera la ficción", ha señalado.

Según explicó el portavoz, la mujer estaba realizando reformas en su domicilio y decidió guardar temporalmente las cenizas de un familiar en una de las consignas del supermercado convencida de que allí permanecerían protegidas y no correrían el riesgo de estropearse o perderse durante la mudanza.

Sin embargo, desconocía que el establecimiento vacía periódicamente las taquillas que permanecen ocupadas durante varios días. Fue precisamente durante una de esas revisiones cuando una empleada encontró la urna y avisó a la Policía Local, que inició las gestiones para identificar a su propietario.

El portavoz ha reconocido que la explicación no figuraba entre las hipótesis que manejaban los investigadores. "Habíamos pensado muchas posibilidades, pero desde luego esta no entraba en nuestras conjeturas", ha admitido, al tiempo que ha reconocido que la situación resulta "un poco kafkiana", aunque ha insistido en mantener "todo el respeto hacia la persona que está en la urna".

La propietaria, además, desconocía por completo la repercusión que había adquirido el hallazgo. Según ha explicado la Policía Local, la mujer era ajena a los llamamientos difundidos en redes sociales y a la cobertura realizada por numerosos medios de comunicación, ya que seguía convencida de que la urna permanecía en el lugar donde la había dejado.

Las cenizas permanecen actualmente bajo custodia policial y la previsión es que sean devueltas a su propietaria en las próximas horas. Los agentes han optado por entregárselas directamente para evitarle los trámites administrativos que supondría su depósito en el cementerio.

El portavoz ha explicado que no es la primera vez que la Policía Local de Benidorm recupera una urna funeraria. En otras ocasiones, ha señalado, han aparecido urnas en el mar después de que algunas personas las arrojaran desde la costa o desde embarcaciones pensando que se hundirían, aunque finalmente acaban regresando a la orilla al flotar.

Los vecinos de Ceuta denuncian inseguridad en los alrededores del CETI: "Estaban cenando y tres individuos asaltaron la casa"

Antena 3 Noticias

Publicidad

Sociedad

Migrantes piden asilo en Ceuta

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Marlaska asegura que han regresado a Marruecos 70.000 de las 72.000 personas que entraron

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra

Detenido el presunto autor de dos agresiones sexuales cometidas a dos mujeres sin hogar en Blanes y Barcelona

Ceuta

Detectan una convocatoria en redes para repetir el salto a Ceuta el próximo 15 de agosto

Imagen de la urna extraviada
Benidorm

Aparece la dueña de la urna con cenizas hallada en un supermercado de Benidorm: la dejó allí porque estaba de mudanza

Muere un hombre tras quedar tetrapléjico por el virus del Nilo
Virus del Nilo

Suben los casos de virus del Nilo en Andalucía a 16, todos en Sevilla

Guardia Civil
Asturias

Un motín en un centro de menores en Asturias acaba con cinco fugados y varios heridos

Los jóvenes aprovecharon la confusión generada por una pelea para escapar.

Una patera llegada a las costas españolas
Migrantes

Mueren 17 migrantes en una patera rumbo a Mallorca: los ocupantes arrojaban los cuerpos al mar conforme fallecían

Salvamento Marítimo logró rescatar a dos de los integrantes.

Ambulancia del SAMU 061 frente a una playa

Investigan si un bebé de 20 meses murió tras quedar olvidado en un coche en Fuerteventura

Imagen de la Policía Nacional

Muere un joven arrollado por un taxi mientras estaba tumbado en la calzada en Menorca

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, martes 4 de agosto de 2026

Publicidad