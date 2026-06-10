Duras imágenes: un hombre intenta degollar a otro en plena calle y desata el caos

La ciudad de Belfast vivió una noche de tensión después de que un intento de asesinato en plena vía pública desencadenara disturbios, incendios y ataques contra viviendas en zonas con alta población inmigrante. El origen de los altercados se encuentra en una agresión ocurrida en la calle, donde un hombre de origen sudanés atacó a otro con un arma blanca.

La víctima, un hombre de unos 40 años, sufrió heridas de gravedad y perdió el ojo izquierdo como consecuencia del ataque. El presunto agresor fue detenido poco después y compareció ante la justicia acusado de intento de asesinato.

Noche de disturbios en las calles

Horas después de conocerse la agresión, distintos grupos protagonizaron incidentes en varios puntos de la ciudad. Vehículos y un autobús fueron incendiados y varias viviendas situadas en barrios habitados por familias inmigrantes resultaron atacadas.

La situación obligó a desplegar un amplio dispositivo de emergencia. Los bomberos tuvieron que intervenir para evacuar a residentes atrapados en algunas de las casas afectadas por las llamas. "Fue aterrador la verdad, estaba en casa con mi perro y tuve que escapar por la puerta de atrás", relató una vecina afectada por los disturbios.

La Policía intentó contener los incidentes, aunque durante varias horas los enfrentamientos y actos vandálicos se sucedieron en diferentes zonas de la ciudad.

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