La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a desviar combustible intervenido en operaciones contra el narcotráfico para venderlo en cinco gasolineras de bajo coste de Sevilla y Huelva. La operación nombrada 'Nexus' ha acabado con cinco detenidos, entre ellos el presunto líder de la trama.

Según ha informado el Instituto Armado, la investigación comenzó en el pasado mes de julio, cuando los agentes detectaron una posible actividad fraudulenta relacionada con una empresa del sector energético e industrial con sede en Cádiz.

La compañía disponía de un contrato oficial que le permitía administrar el ciclo de reciclaje del combustible incautado en operaciones contra el narcotráfico en Andalucía. No obstante, los agentes tenían la sospecha de que el carburante no llegaba a las plantas de reciclaje. Para aparentar su eliminación, supuestamente lo adulteraban con agua para falsear con el cumplimiento de la normativa vigente.

El combustible acababa en cinco gasolineras

Los investigadores descubrieron que la empresa no llevaba el combustible a las plantas de reciclaje para destruirlo, sino que lo guardaba en varias naves industriales. Algunas de estas instalaciones no contaban con las medidas de seguridad necesarias para almacenar productos de este calibre.

Después, el carburante se distribuía entre cinco gasolineras de bajo coste de Sevilla y Huelva, puestas en marcha por el principal investigado y un familiar. En ellas se vendía al público sin pasar por los controles establecidos ni ofrecer las garantías correspondientes.

Más de 700.000 litros de combustible desviados

Los agentes realizaron once registros en viviendas, naves industriales, sedes empresariales y gasolineras de Cádiz, Sevilla y Huelva. En total, intervinieron 57.525 litros de combustible y 59.170 euros en efectivo.

También encontraron joyas, relojes de lujo, cinco vehículos de alta gama, cuatro servidores de criptomonedas y diverso material informático.

Desde febrero, la trama habría desviado más de 700.000 litros de carburante y conseguido beneficios superiores al millón de euros. Los cinco detenidos están investigados por delitos de apropiación indebida, estafa, falsedad documental, contra la Hacienda Pública, malversación de caudales y contra los consumidores.