Condenado por violar a su sobrina menor de edad "casi cada noche": la joven declaró que le daba alcohol y drogas

La Audiencia de Barcelona ha condenado a 14 años de prisión a un hombre por agredir sexualmente de forma continuada a su sobrina, una menor tutelada por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) cuya guarda había asumido temporalmente. Los hechos ocurrieron en su vivienda de Santa Perpètua de Mogoda, donde la joven residió y pasó fines de semana entre 2016 y 2021.

El tribunal lo considera autor de un delito de agresión sexual continuada a una menor de 16 años con penetración. Además de la pena de cárcel, deberá indemnizar a la víctima con 25.000 euros, según han explicado fuentes jurídicas cercanas al caso.

La sentencia impone diez años de libertad vigilada y otros diez de inhabilitación especial para ejercer la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento. También prohíbe al condenado comunicarse con su sobrina o acercarse a menos de 1.000 metros durante los dos años posteriores a su salida de prisión y le obliga a pagar las costas.

La defensa ha anunciado que recurrirá. La pena supera los 12 años de cárcel solicitados por la Fiscalía, aunque queda por debajo de los dieciocho que reclamaba la acusación particular. La indemnización coincide con los 25.000 euros pedidos por la víctima, frente a los 15.000 que proponía el ministerio público.

Agresiones casi cada noche

Durante el juicio, celebrado el 13 de octubre en la sección séptima de la Audiencia, la joven explicó que las agresiones se producían "casi cada noche". Estaba tutelada desde los cinco años y, en septiembre de 2016, dejó el centro de acogida para vivir con su tío, quien asumió también la guarda de su hermano menor.

Según su testimonio, los abusos comenzaron en esa vivienda. La víctima relató asimismo que el acusado le suministraba alcohol y cocaína durante los episodios.

En 2018 regresó al centro de acogida, pero continuó visitando a su tío los fines de semana. A los 17 años, tras cambiar de centro, pidió a su tutora que interrumpiera los permisos para acudir a aquella casa.

Varios familiares declararon que el acusado había reconocido las agresiones y aportaron grabaciones. La joven explicó que durante un tiempo pensó en denunciar, pero se encontraba "destrozada" y no sabía a quién recurrir. La Fiscalía destacó la situación de soledad y vulnerabilidad en la que se encontraba.

En junio de 2023 volvió al domicilio con la intención de obtener pruebas, bajo el pretexto de recuperar a su perro. Allí consiguió grabar un audio en el que, según relató ante el tribunal, su tío reconocía lo sucedido. Finalmente presentó la denuncia en febrero de 2024.

El caso se conoce en el contexto del examen parlamentario sobre la protección de menores tutelados. Una comisión del Parlament concluyó en julio de 2026 que la antigua DGAIA estaba desbordada y propuso su r