La Guardia Civil ha detenido este jueves a un hombre de 44 años como presunto autor del apuñalamiento en el tórax a su pareja, una mujer de 35 años. El suceso ha ocurrido en una vivienda en la calle Pozo Hondón, en el municipio madrileño de Villarejo de Salvanés. El hombre también ha resultado herido tras el incidente, se ha fracturado la muñeca después de saltar por el balcón desde una altura de tres metros.

El agresor ha sido detenido

Tras cometer la agresión, el agresor se ha precipitado de manera voluntaria desde un balcón a tres metros de altura y se ha fracturado una muñeca. Ha sido trasladado con un pronóstico moderado al hospital La Paz de Madrid. La Guardia Civil lo ha detenido como presunto autor de un homicidio en grado de tentativa en el ámbito de violencia machista.

Estado grave de la víctima

Según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid, los hechos han sucedido alrededor de las 10:27 horas. Al llegar al lugar, los sanitarios del SUMMA 112 han atendido a la mujer que, a consecuencia de la herida, ha sufrido un neumotórax que ha necesitado la colocación de un parche. Ha sido trasladada de inmediato al hospital 12 de Octubre.

Los sanitarios estabilizaron a la víctima antes de desplazarla en helicóptero sanitario al hospital. Fuentes de Emergencias han indicado que mostraba una herida de arma blanca en el tórax.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de la agresión. Según las primeras hipótesis de los investigadores, podría tratarse de otro caso de violencia machista, aunque todavía no se ha aclarado de manera determinante sobre la detención ni la relación entre la víctima y el hombre detenido.

Se mantienen abiertas todas las líneas de investigación, no se descarta ninguna, y en estos momentos, las investigaciones se centran en averiguar el grado de vinculación entre el agresor y la víctima. El detenido sigue en las instalaciones de la Guardia Civil.

016, número contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas distintos, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también a través de WhatsApp con el número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.