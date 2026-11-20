El 20 de noviembre de 1942, nace el 46.º presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden. Criado en una familia católica de clase media en Delaware, Biden se graduó en Historia y Ciencias Políticas en la Universidad de su tierra natal y obtuvo un doctorado en Jurisprudencia en la Universidad de Syracuse, en Nueva York. En noviembre de 1972, con tan solo 29 años, se presentó como senador por el Partido Demócrata en Delaware, ganando su primera elección. Fue reelegido hasta en seis ocasiones, hasta que, en 2008, junto a Barack Obama ganó las elecciones presidenciales, convirtiéndose en el 47.º vicepresidente del país norteamericano durante las dos administraciones de Obama (2009-2017).

Su mayor logro en su carrera política llegó cuando consolidó su carrera a la Casa Blanca tras el anuncio de su candidatura en 2019. Su principal objetivo: vencer a Donald Trump, presidente por aquel entonces, en las urnas. Después de unas elecciones extraordinarias a causa de la pandemia en 2020, Joe Biden ganó el proceso. Durante su mandato, Biden presenció el inicio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y los ataques del 7 de octubre de 2023, sucesos que tambalearon el tablero geopolítico.

A sus 81 años, Joe Biden, quien buscaba su reelección, abandonó su candidatura en julio de 2024 tras mostrar en varias situaciones encontrarse “desubicado” debido a su avanzada edad, perdiendo el respaldo de su partido. Eligió sucesora a Kamala Harris, su vicepresidenta, quien tenía como objetivo vencer de nuevo a Trump. La demócrata perdió en las elecciones de noviembre de 2024, quedando la administración de Joe Biden en medio de los dos mandatos del líder del movimiento MAGA (“Make America Great Again”).

Un 20 de noviembre, pero de 2011, el Partido Popular gana las elecciones generales de España al conseguir el mejor resultado en su historia: 186 escaños. A la tercera va la vencida; tras perder en los comicios en dos ocasiones (2004 y 2008) contra José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy Brey tenía a un paso la presidencia del Gobierno. Por el contrario, la candidatura de Alfredo Pérez Rubalcaba se convirtió en el mayor fracaso en la historia del PSOE hasta aquel entonces; con solo 110 diputados, asumía con amargura la oposición.

Los resultados fueron una clara respuesta del electorado tras la gestión de Zapatero durante la crisis financiera de 2008, puesto que meses antes surgió el movimiento 15-M que anunció el fin del bipartidismo en España.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 20 de noviembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 20 de noviembre?

1815.- Las potencias europeas reconocen y garantizan la neutralidad perpetua y la inviolabilidad de Suiza.

1945.- Comienza en Núremberg el proceso contra 24 dirigentes nazis y seis organizaciones del régimen hitleriano, acusados de crímenes de guerra y otros delitos.

1959.- La Asamblea General de la ONU aprueba la Declaración de los Derechos del Niño.

1975.- Muere el dictador Francisco Franco, jefe del Estado español desde 1939.

1984.- El GAL asesina en San Sebastián al dirigente de Herri Batasuna Santiago Brouard.

1985.- Microsoft lanza Windows 1.0, la primera versión de su sistema operativo con interfaz gráfica.

1994.- El Gobierno de Angola y la guerrilla de la UNITA firman el Protocolo de Lusaka para poner fin a la guerra civil.

2007.- Las revistas Science y Cell publican los resultados de dos investigaciones independientes que logran obtener células madre pluripotentes a partir de células de la piel humana.

2019.- El príncipe Andrés de Inglaterra anuncia que abandona sus funciones públicas tras la polémica por sus vínculos con el financiero Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores.

2024.- El Tribunal Constitucional anula la tramitación parlamentaria de una iniciativa legislativa popular sobre la independencia de Cataluña.

2025.- El Tribunal Supremo condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos relacionado con la difusión de un correo sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso

¿Quién nació el 20 de noviembre?

1889.- Edwin Powell Hubble, astrónomo estadounidense.

1912.- Otto de Habsburgo-Lorena, archiduque de Austria.

1925.- Robert F. Kennedy, político estadounidense.

1934.- Francisco Ibáñez Gorostidi, Paco Ibáñez, cantautor y poeta español.

1956.- Bo Derek, actriz norteamericana.

1978.- Fran Perea, actor y cantante español.

1981.- Tamara Falcó Preysler, marquesa de Griñón.

¿Quién murió el 20 de noviembre?

1910.- Leon Tolstoi, escritor ruso.

1936.- José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española.

1959.- Consuelo Portella Audet "La Chelito", cantante y bailarina española.

1975.- Francisco Franco, dictador de España.

1978.- Giorgio Chirico, pintor italiano.

1999.- Amintore Fanfani, político italiano.

2011.- Javier Pradera, periodista español.

¿Qué se celebra el 20 de noviembre?

Hoy, 20 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Infancia.

Horóscopo del 20 de noviembre

Los nacidos el 20 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco Escorpio.

Santoral del 20 de noviembre

Hoy, 20 de noviembre, se celebra san Octavio de Turín.