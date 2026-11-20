Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo midieron fuerzas este jueves tras el único cara a cara que tendrá lugar en la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre. Un debate intenso y bronco en el que el presidente se ha centrado en avisar de los peligros que acechan con la llegada a Moncloa de PP y Vox y con un líder de la oposición afanado en presentarse como "gestor fiable". Tras el debate toca puntuar a los candidatos y contestar a quién ha ganado. Feijóo ha sido más agresivo, no ha dudado en interrumpir en cualquier momento. Sánchez ha mantenido el sosiego, no ha parado de pedir a su interlocutor que le deje hablar.