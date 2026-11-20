El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto de criterios de sostenibilidad para los centros de datos y también ha dado luz verde a la planificación eléctrica con horizonte 2030, según ha informado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

De la misma manera, se ha aprobado transponer el nuevo régimen europeo de comercio de derechos de emisión para edificios y transporte por carretera y para facilitar la integración de las energías renovables. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha defendido que el decreto de centros de datos, que ha generado un importante debate y oposición del sector, convierte a España en "pionera", dado que es un país "atractivo para la inversión y eso se ve también en los centros de datos".

Este real decreto atenderá 47,7 gigavatios de nueva demanda de electricidad y permitirá incorporar un total de 3 millones de nuevas viviendas "en los máximos estándares de eficiencia" hasta 2030. La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha explicado que esta nueva planificación requiere de 17.142 millones de euros hasta 2030, lo que supone un 146% más que la actual, en la "mayor inversión" de este tipo en la historia de España.

Aagesen ha defendido que esta nueva planificación es un trabajo consensuado "de abajo hacia arriba y hablado con las comunidades", con un protagonismo para la descarbonización de la industria pero con importancia de la vivienda, que tendrá acceso a 6 GW.

Con esta nueva planificación, se pretende ejecutar nuevas líneas eléctricas, repontenciar las ya existentes e impulsar, asimismo, una mayor presencia de subestaciones eléctricas con el objetivo de llevar a cabo "una gran transformación de tejido industrial", ha destacado Aagesen.

Conforme a la presentación proyectada en el Congreso la semana pasada, la industria concentra el mayor volumen de nueva demanda atendida (14,9 GW), seguida del hidrógeno renovable (12,4 GW), y de los centros de datos con acceso ya concedido a la red de transporte y los incorporados en la modificación de la planificación de 2024 (9,3 GW).

A continuación aparecen la vivienda y el desarrollo territorial, con 6 GW, "lo nunca visto ya que en las anteriores no llegaba a 400 megavatios (MW)", según Aagesen; la electrificación del transporte (2,5 GW); la electrificación de los puertos (1,8 GW) y los ejes ferroviarios (0,5 GW). A diferencia de las planificaciones anteriores, centradas en la generación, en esta, la demanda aglutina el 41 % de las propuestas.

Acto seguido están la generación (40 %) y el almacenamiento (19 %). Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que facilita la integración de las renovables, agiliza los trámites de acceso y conexión y mejora las información de los consumidores, en este caso, con las facturas de gas. Para ello se facilita la información con un QR personalizado, con el comparador de ofertas de la CNMC, con información de las distintas facturas y con el impacto del origen de ese gas