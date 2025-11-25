Detenido un hombre después de haber retenido a su mujer en casa 4 meses en Corbera

El pasado viernes 14 de noviembre una mujer de 27 años contactó a través de un correo electrónico con los servicios sociales de Corbera de Llobregat (Barcelona) para pedir asesoramiento. En el mensaje, en el que pedía ayuda, relataba que recibía malos tratos por parte de su pareja sentimental con la que, además, convivía.

Hubo varios intercambios de mensajes entre los servicios sociales y la víctima pero estos se cortaron repentinamente, algo que hizo saltar todas las alarmas. Ante esta ausencia de respuesta, los encargados de servicios sociales se pusieron en contacto con los Mossos d’Esquadra de Sant Vicenç dels Horts para informar de la situación y del posible peligro que corría la mujer. Así se inició el procedimiento, los agentes de la Unidad del Grupo de Atención a la víctima de la comisaría de Sant Vicenç dels Horts y agentes de la Policía Local de Corbera de Llobregat se desplazaron en ese momento al domicilio familiar y allí pudieron hablar con la mujer.

Gracias a esa visita las autoridades pudieron conocer de primera mano la historia que había detrás de esa solicitud de ayuda que empezó vía mail. La mujer relató que, efectivamente, sufría malos tratos por parte de su marido y que este llevaba cuatro meses reteniéndola en casa.

Cuatro días después de ese primer correo electrónico, el pasado martes 18 de noviembre, los agentes detuvieron al hombre, de 45 años, por un delito de violencia de género y por un delito de detención ilegal. Lo hicieron después de conocer la información facilitada por los servicios sociales y los hechos relatados por la propia víctima

