Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Violencia contra las mujeres

Detenido un hombre después de haber retenido a su mujer en casa 4 meses en Corbera

La víctima ha interpuesto una denuncia por malos tratos y los Mossos d’Esquadra han detenido al hombre en Corbera de Llobregat. Durante ese tiempo la maltrató física y psicológicamente

Detenido un hombre despu&eacute;s de haber retenido a su mujer en casa 4 meses en Corbera

Detenido un hombre después de haber retenido a su mujer en casa 4 meses en CorberaAntena 3 Noticias

Publicidad

Carla Mayol
Publicado:

El pasado viernes 14 de noviembre una mujer de 27 años contactó a través de un correo electrónico con los servicios sociales de Corbera de Llobregat (Barcelona) para pedir asesoramiento. En el mensaje, en el que pedía ayuda, relataba que recibía malos tratos por parte de su pareja sentimental con la que, además, convivía.

Hubo varios intercambios de mensajes entre los servicios sociales y la víctima pero estos se cortaron repentinamente, algo que hizo saltar todas las alarmas. Ante esta ausencia de respuesta, los encargados de servicios sociales se pusieron en contacto con los Mossos d’Esquadra de Sant Vicenç dels Horts para informar de la situación y del posible peligro que corría la mujer. Así se inició el procedimiento, los agentes de la Unidad del Grupo de Atención a la víctima de la comisaría de Sant Vicenç dels Horts y agentes de la Policía Local de Corbera de Llobregat se desplazaron en ese momento al domicilio familiar y allí pudieron hablar con la mujer.

Gracias a esa visita las autoridades pudieron conocer de primera mano la historia que había detrás de esa solicitud de ayuda que empezó vía mail. La mujer relató que, efectivamente, sufría malos tratos por parte de su marido y que este llevaba cuatro meses reteniéndola en casa.

Cuatro días después de ese primer correo electrónico, el pasado martes 18 de noviembre, los agentes detuvieron al hombre, de 45 años, por un delito de violencia de género y por un delito de detención ilegal. Lo hicieron después de conocer la información facilitada por los servicios sociales y los hechos relatados por la propia víctima

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Un muerto y nueve heridos durante un incendio en un chalet de las Rozas, Madrid

Bomberos de la Comunidad de Madrid acceden a una vivienda incendiada en Las Rozas

Publicidad

Sociedad

La historia de superación de un joven marroquí que llegó en los bajos de un camión y ahora es policía local de Sevilla

La historia de superación de un joven marroquí que llegó en los bajos de un camión y ahora es policía local de Sevilla

Detenido un hombre después de haber retenido a su mujer en casa 4 meses en Corbera

Detenido un hombre después de haber retenido a su mujer en casa 4 meses en Corbera

Imagen de una baliza de emergencia.

Estos son los vehículos exentos de usar la baliza V16 Conectada a partir de 2026

Radares
DGT

Así es el radar más largo de España de 33 kilómetros; descubre dónde está

Depredador
La Rioja

Detenido un presunto depredador sexual en La Rioja: intercambió vídeos con contenido sexual violento con un menor

Coche de la Guardia Civil.
Posible asesinato

Encuentran el cadáver de un hombre con signos de violencia en una vivienda de Yunquera, Málaga

La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado este lunes en Yunquera. Las autoridades esperan el resultado de la autopsia para determinar la causa exacta del fallecimiento.

Noticias de hoy, jueves 2 de octubre de 2025
Noticias hoy

Noticias de hoy, martes 25 de noviembre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 25 de noviembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Diego Armando Maradona

Efemérides de hoy 25 de noviembre de 2025: ¿Qué pasó el 25 de noviembre?

Imagen de archivo de un hombre cruzando por un paso de cebra.

Expertos reclaman ciudades más seguras y peatonales ante el auge de la movilidad urbana

Los Mossos d'Esquadra detienen a 20 personas y desmantelan una organización criminar de tráfico de marihuana

Detienen a un hombre en Jaén por una agresión sexual y descubren en su casa una plantación de Marihuana

Publicidad