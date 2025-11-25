Detenido un presunto depredador sexual en La Rioja: intercambió vídeos con contenido sexual violento con un menor

Un hombre de 39 años ha sido detenido en La Rioja como presunto autor de los delitos de agresión sexual, corrupción de menores, detención ilegal, inducción al abandono del domicilio de una menor y desobediencia a agentes de la autoridad. La investigación comenzó a raíz de una denuncia presentada ante la Guardia Civil, en la que se alertaba de la desaparición de una persona menor de edad.

Tras analizar varias conversaciones extraídas del teléfono móvil de la víctima, los agentes encontraron mensajes de contenido sexual, explícito y agresivo, enviados por un hombre que había contactado con el menor de edad a través de las redes sociales. Entre ellos, había comentarios sobre la diferencia de edad y mostraba una actitud sexualizadora y forzosa en sus conversaciones. También había enviado vídeos con contenido sexual violento y de dominación. Los agentes comenzaron entonces el proceso para localizar al sospechoso, ante la gravedad de los hechos y la situación de desprotección de la menor.

A raíz de estas gestiones, se pudo constatar que sobre esta persona ya pesaba un señalamiento judicial en vigor, de control específico, emitido por el Juzgado de Instrucción núm. 4 de Terrassa, por una presunta agresión sexual a otra menor de 15 años. De la misma forma, se comprobó que esta persona figuraba empadronado en Granada.

Cuando la Guardia Civil contactó vía telefónicamente con el sospechoso, este reconoció estar con la menor desaparecida, negándose a informar de su paradero y a colaborar con los agentes. Tras una intensa labor de localización, los agentes detuvieron al presunto autor y procedieron a la entrega de la víctima a sus padres. En el registro del lugar donde se hospedaba el detenido, se localizó una variedad de objetos de carácter sexual.

El papel de las redes sociales

De manera habitual, este tipo de personas utilizan las redes sociales para contactar con adolescentes y ganarse su confianza, con el objetivo de manipularlos de forma progresiva y engañosa. Se suelen aprovechar de la vulnerabilidad, la curiosidad y el deseo de aceptación propios de la edad para traspasar límites como es el enviando de material pornográfico. Así, pretenden normalizar conductas sexuales inadecuadas, consiguiendo que las menores aceptaran ese tipo de conversaciones como algo habitual.

El objetivo: encuentros y relaciones sexuales

El objetivo último de esta estrategia es organizar encuentros físicos y mantener relaciones sexuales con las víctimas.