La historia de superación de un joven marroquí que llegó en los bajos de un camión y ahora es policía local de Sevilla

Marouane Chhayby es un policía local de Sevilla, de origen marroquí. Tiene 28 años y actualmente se dedica a patrullar las calles de la ciudad con orgullo y gratitud. Su historia de superación es el ejemplo de que, con esfuerzo y trabajo, se pueden conseguir los sueños.

Su infancia en Kenitra

Su tierra natal es Kenitra, una ciudad situada a escasos kilómetros de Rabat. Creció en un entorno humilde: su padre es pastelero y su madre se ocupa del hogar. Desde muy joven, sin embargo, comenzó a sentir que su destino estaba más allá de las fronteras marroquíes. “Quería salir, llegar a España y buscar un futuro mejor”, recuerda.

Marouane Chhayby no era el único joven que quería salir de Marruecos en busca de una vida mejor. Muchos niños intentaban alcanzar Europa escondiéndose bajo los autobuses que viajaban rumbo al puerto de Tánger. Sin embargo, no todos lo conseguían. Marouane logró colocarse bajo un camión que cruzaría el Estrecho. En ese momento, sin saberlo, iniciaba el capítulo más arriesgado de su vida. El trayecto terminó en Algeciras, donde fue interceptado por la Policía nada más llegar. Allí comenzó su etapa como menor extranjero no acompañado.

El primer destino fue un centro de menores en Cádiz, aunque, debido a la saturación de plazas, fue derivado a Sevilla. En esa ciudad inició su nueva vida y retomó sus estudios. Tras cumplir los 18 años, y gracias a su buen comportamiento, le asignaron un piso tutelado por la Junta de Andalucía, donde continuó formándose. Al tiempo, cuando estaba terminando de estudiar la ESO, le avisaron de que debía empezar a buscar otra alternativa. A partir de ese momento, Marouane se fue a vivir con los Salesianos. Allí recibió el cariño y el apoyo de una familia: “Te ves arropado por ellos, que quieren el bien, te empiezan a enseñar y a preocuparse, porque realmente nadie se había preocupado por ti”, explica.

La oposición que transformó su vida

El esfuerzo dio sus frutos cuando, con 25 años, aprobó la oposición para policía local. Aquel día lo recuerda con una emoción difícil de describir: “Cuando me llamaron para decirme que había aprobado la oposición, se me vino a la mente el recuerdo del camión”.

Aquel joven que un día cruzó el Estrecho escondido bajo un camión es hoy un profesional que trabaja con ilusión y que sirve a la comunidad que lo acogió. Hoy, Marouane puede dedicarse a lo que realmente siempre había querido: “Cada vez que voy a trabajar, voy disfrutando”, cuenta. Su historia habla de constancia, de oportunidades bien aprovechadas y de una fuerza interior que se niega a rendirse.

