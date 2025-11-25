Efemérides de hoy 25 de noviembre de 2025: ¿Qué pasó el 25 de noviembre?

El 25 de noviembre de 2020, fallece el exfutbolista argentino Diego Armando Maradona, a los 60 años y como consecuencia de una insuficiencia cardiaca que le acaba provocando un edema pulmonar. Su cuerpo es hallado sin vida en su residencia de Dique Luján, en la periferia de Buenos Aires, días después de haber sido ingresado en dos hospitales de la provincia con síntomas asociados a la abstinencia, según fuentes médicas.

Maradona había recibido en repetidas ocasiones tratamiento por su adicción a las drogas. Su vida estuvo marcada tanto por sus éxitos deportivos como por su polémica vida personal. Al conocerse la noticia de su muerte, el Gobierno de Argentina decreta de inmediato tres días de luto nacional. Durante aquellos días, se suceden homenajes multitudinarios por todo el mundo para honrar la memoria del argentino. Sus restos descansan en el cementerio de Bella Vista.

Un 25 de noviembre, pero de 1915, Albert Einstein presenta la Teoría de la Relatividad General ante la Academia Prusiana de las Ciencias. Este hecho revoluciona por completo la forma en la que se percibe el Universo, ya que sustituye la teoría gravitacional del físico británico Isaac Newton, vigente desde el año 1687 hasta entonces.

En esta nueva teoría, el físico alemán, nacido en 1879, resuelve los problemas que se venían planteando alrededor de la física clásica. Además, transforma la percepción del espacio y la comprensión de la propia gravedad, ya que en lugar de tratarse de una fuerza que atrae los objetos, se determina que es una curvatura en el espacio. Se establece así una relación entre el espacio, el tiempo y la materia que se mantiene hasta nuestros días.

¿Qué pasó el 25 de noviembre?

1491.- Se firma el acuerdo por el que Boabdil entregaría Granada a los Reyes Católicos, último episodio de la Reconquista. La rendición se hizo efectiva el 6 de enero de 1492.

1897.- El Gobierno de Práxedes Mateo Sagasta firma un decreto por el que concede la autonomía a Cuba y Puerto Rico.

1935.- Se solicita la licencia municipal para instalar el primer rótulo de las bodegas González Byass (Tío Pepe), con motivo del centenario, y que después acogerá la Puerta del Sol de Madrid.

1982.- Apertura de las primeras Cortes españolas de mayoría socialista.

1986.- La UNESCO declara Patrimonio de la Humanidad las ciudades de Toledo y Cáceres, el conjunto monumental mudéjar de Teruel y el Parque Natural de Garajonay (La Gomera).

1988.- María Zambrano gana el premio Cervantes de Literatura, convirtiéndose en la primera mujer que obtiene este galardón.

1991.- Japón se adelanta al mundo y comienza a emitir la programación regular de TV en alta definición (HDTV).

2009.- La Infanta Elena y Jaime de Marichalar acuerdan su divorcio con la firma del correspondiente convenio regulador.

2021.- El escritor hispano-peruano Mario Vargas Llosa es elegido nuevo miembro de la Academia Francesa.

2024.- Jueces y fiscales españoles jubilados se querellan contra el rey emérito, Juan Carlos I, por cinco delitos fiscales.

¿Quién nació el 25 de noviembre?

1562.- Félix Lope de Vega, dramaturgo y poeta español.

1915.- Augusto Pinochet, expresidente de Chile.

1951.- Arturo Pérez-Reverte, escritor y periodista español.

1953.- Manuel Hidalgo, periodista y escritor español.

1955.- "Ramoncín" (José Ramón Martínez), cantante español.

1981.- Xabi Alonso, futbolista español.

¿Quién murió el 25 de noviembre?

1885.- Alfonso XII, rey de España.

1885.- Francisco Serrano y Domínguez, general Serrano, militar y político español.

1903.- Sabino Arana, fundador el Partido Nacionalista Vasco.

1958.- Víctor de la Serna y Espina, escritor y periodista español.

2005.- George Best, futbolista norirlandés.

2016.- Fidel Castro, líder de la Revolución y ex presidente de Cuba.

¿Qué se celebra el 25 de noviembre?

Hoy, 25 de noviembre, es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Horóscopo del 25 de noviembre

Los nacidos el 25 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco Sagitario.

Santoral del 25 de noviembre

Hoy, 25 de noviembre, se celebra santa Catalina de Alejandría, san Moisés y san Erasmo.