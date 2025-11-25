Noticias de hoy, martes 25 de noviembre de 2025

La nueva fiscal general del Estado, Trump abierto a dialogar con Maduro, el juicio Pujol o el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, entre las noticias que marcan la jornada de hoy martes 25 de noviembre.

Nueva fiscal

El Gobierno propone a Teresa Peramato como próxima fiscal general del Estado. Actualmente es la fiscal de sala jefa de la sección penal del Tribunal Supremo. Hoy el Consejo de Ministros aprueba el cese del fiscal general tras la renuncia. Ese consejo va a estar presidido por Sánchez que ha llegado esta madrugada tras la Cumbre de Angola.

Ucrania

Madrugada de ataques masivos sobre Ucrania. En zonas residenciales de Odesa y la capital, Kiev. Hay, al menos, 8 fallecidos. Rusia no da respiro, mientras Estados Unidos y Ucrania reescriben el plan de paz.

Maduro y Trump

El presidente estadounidense ha dicho que quiere habar con Maduro tras declararle terrorista. Dos compañías más, Air Europa y Plus Ultra se suman a las siete aerolíneas que han cancelado vuelos con Venezuela.

Juicio Pujol

Hoy continúa el juicio contra el que fuera presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y sus siete hijos por el origen de la fortuna oculta en Andorra. El Tribunal ha decidido que, a sus 95 años, Pujol puede declarar aunque lo hará por videoconferencia. La Audiencia ordena que sea juzgado desde su casa.

Martiño Ramos

Detenido después de que la policía lo haya incluido entre los 10 delincuentes más buscados. El profesor y exlíder de En Marea había huido hasta Cuba tras ser condenado a 13 años de cárcel por violar sádicamente a una de sus alumnas. No hay acuerdo de extradición con la isla pero se confía en que las autoridades cubanas lo entreguen.

Venta de oro

La venta de oro está en auge. El metal por excelencia se ha convertido en un refugio seguro. Su precio no para de crecer. Tampoco el coste de la vida. Por eso, son muchos los que recurren a su empeño para poder cubrir gastos imprevistos.

Black Friday

En la semana del Black Friday se disparan las ventas: 8 de cada 10 españoles aseguran que van a aprovechar las ofertas para adelantar compras navideñas. El 60 % serán online. Estamos ante el entorno ideal para los ciberdelincuentes. Los expertos recomiendan precaución y sentido común.

Día Eliminación Violencia Contra la Mujer

Hoy, 25 de noviembre, se celebra el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.

