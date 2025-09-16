Detenido un hombre de 66 años por matar a cuchilladas a su mujer en El Algar, en Cartagena

Un hombre de 66 años ha sido detenido como presunto autor de la muerte a cuchilladas de su esposa, de 64, en El Algar. Fuentes de la Guardia Civil confirman que el cuerpo fue localizado esta mañana dentro de la vivienda familiar, con signos de violencia por arma blanca.

Los agentes acudieron a la casa tras ser alertados del incidente y se encontraron con una escena que apuntaba a un ataque con arma blanca.

La víctima ya había fallecido cuando llegó el dispositivo de emergencias y la inspección ocular se centró en asegurar el domicilio y recabar los primeros indicios.

Poco después del hallazgo, el marido fue arrestado como presunto autor de un delito de homicidio. La investigación se mantiene abierta para dilucidar las circunstancias de lo ocurrido.

A falta de información adicional, las diligencias iniciales se enfocan en reconstruir los minutos previos al ataque y en verificar posibles testimonios del entorno más cercano.

Sin antecedentes por violencia de género

Las mismas fuentes precisan que entre ambos no existían antecedentes por violencia de género. Este punto es clave para los investigadores, que tratan de determinar si hubo señales previas o algún episodio no denunciado. Por ahora, la Guardia Civil se limita a confirmar la detención y el levantamiento de los primeros indicios en el domicilio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com