Pillados unos ladrones con más de 20.500 bombones de chocolate escondidos en su furgoneta

Hay ladrones de guante blanco, oportunistas o "tironeros" y también cacos muy "dulces" y conocedores de que el precio del chocolate se ha disparado. La Guardia urbana de Barcelona ha denunciado a 2 personas por un robo cerca de la estación de Sants. Según los agentes, una patrulla dio el alto a dos individuos que merodeaban cerca de una furgoneta con una actitud sospechosa. En el momento de su identificación, los policías se dieron cuenta de que uno de los sospechosos tenía las llaves de ese vehículo, aunque negó ser el propietario y desconocer que podía haber en el interior de esa furgoneta.

"Dulce sorpresa" en la inspección de la furgoneta

Cuando los agentes inspeccionaron la furgoneta se llevaron una sorpresa mayúscula al descubrir que en el interior había 22.536 bombones Ferrero Rocher en su embalaje original dorado que tanto identifica a esa marca. El precio total de esos miles de bombones incautados alcanza los 18.000 euros.

Se investiga el origen del robo

La mercancía que estaba en su embalaje original tiene evidentes indicios de haber sido robada y ya ha sido precintada para investigar y poder trazar el recorrido que hizo el vehículo para llegar hasta allí. Los primeros indicios apuntan a que los bombones “podrían haber sido sustraídos de un camión que los transportaba en algún punto de la red de carreteras catalanas”.

Artículo de lujo con precinto antirrobo

El precio del chocolate se ha disparado el último año un 25-30%, algo que ha llevado a algunas grandes superficies a colocar una alarma antirrobo en las tabletas y cajas de bombones. De hecho, un último estudio sitúa al chocolate como uno del producto más robado en los supermercados. Los ladrones sabían que era un producto con alto valor en el mercado negro. Son productos que se venden con rapidez y como, algunos nos recuerdan rememorando ese anuncio de bombones de los años 90 que marcó a varias generaciones, “el buen gusto y la exquisitez se nota en cada detalle". Algunos apuntan entre risas “que ni Ambrosio ni el embajador están en la lista de sospechosos”

