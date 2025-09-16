Muere Robert Redford a los 89 años

El legendario actor de Hollywood Robert Redford ha muerto a los 89 años. Así lo ha avanzado este martes el New York Times. Ha fallecido en su residencia en el estado de Utah.

Redford ha sido uno de los intérpretes más reconocidos en la historia del cine, protagonizando películas como 'Todos los hombres del presidente', 'El Gope', 'Memorias de África' o 'Dos hombres y un destino'. Ganó el Oscar a mejor dirección por 'Gente corriente'. A lo largo de su larga carrera ha trabajado con grandes directores como Sidney Pollack -su director fetiche- o Arthur Penn.

Hablamos del gran artífice del cine independiente estadounidense. En 1978 Redford tomó la decisión promover un festival de cine en las nevadas montañas de Salt Lake City, en el Estado de Utah: Sundance. Este nombre homenajea al forajido interpretado por Redford en 'Dos hombres y un destino'. Años más tarde, es reconocido como el festival de cine independiente más importante.

En el ideario colectivo deja con Paul Newman una de las parejas de actores más carismáticos de la historia del cine. Como otros grandes actores que se quedaron sin estatuilla por su trabajo interpretativo, Redford nunca ganó un Oscar a mejor actor, pero deja un legado de películas imborrable. Solo fue nominado en una ocasión como intérprete por 'El golpe'.

De ignorar algo "absurdo" a leyenda

Nacido en la ciudad costera angelina de Santa Mónica el 18 de agosto de 1937, en el seno de una familia de clase trabajadora, Robert Redford consiguió una beca universitaria de béisbol, pero la perdió tras pasar demasiado tiempo de fiesta. Tomó la decisión de ser artista y se mudó a Italia para acabar finalmente en Nueva York y adentrarse en el mundo de la pintura.

Se matriculó en la escuela de arte dramático para probar suerte en el diseño de escenografía teatral. En alguna ocasión dijo que por aquel entonces actuar le parecía "absurdo". Que se subiese a un escenario era algo que caería por su propio peso. Y lo convencieron para subirse a los escenarios. En 1959 ya era artista a tiempo completo en Broadway y más tarde encontró trabajo en televisión.

Debutó en la gran pantalla en 1962 en una película de bajo presupuesto llamada 'Warhunt'. Su primera aparición pública fue en 'Descalzos por el parque' (1967), junto a la icónica Jane Fonda. Rechazó el papel protagónico en 'El graduado'. Pero protagonizó 'Dos hombres y un destino' y ya no dejó de subir como la espuma su popularidad.

También fue un reconocido activista por el medio ambiente: "Debería ser parte de nuestra seguridad nacional. Defender nuestros recursos es tan importante como la defensa exterior. Si no, ¿qué defenderemos entonces?", afirmó. En el año 2005 fundó 'The Redford Center', una compañía que canaliza la defensa del medioambiente a través de películas, vídeos y los nuevos medios.

Tras toda una vida iluminando las pantallas, Robert Redford nos deja a los 89 años en su residencia en Utah.

