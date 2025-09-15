Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Neutralizan con un taser al atrincherado en Gran Vía que amenazaba con explotar dos bombonas de butano

Los agentes han conseguido reducir al hombre, que cuenta con antecedentes policiales, y han solventado la situación sin incidentes graves.

La calle Gran V&iacute;a de Madrid

La calle Gran Vía de MadridEFE/Archivo

Juan Muñoz
Publicado:

La Policía Nacional ha detenido a un hombre que se había atrincherado en un edificio situado en la céntrica Gran Vía de Madrid. Este hombre, amenazó con hacer explotar varias bombonas de butano, tal y como han informado los agentes municipales. Se trataba de un paciente psiquiátrico de 31 años que estaba en su casa, ubicada en la calle Montera, y a las 16.59 horas salió al balcón y amenazó con tirar una botella de butano.

En un primer momento, lanzó una y se quedó con otra en una de sus manos. La Policía logró neutralizarlo con una pistola taser y llevarlo detenido sobre las 17.30. Cuando han conseguido detenerlo, los agentes han visto que el hombre tenía los brazos ensangrentados. Tal y como pudieron confirmar fuentes policiales, el hombre se encerró en su domicilio y se asomó al balcón mientras gritaba que iba a "volar" el edificio. Precisamente, hasta ese edificio se han trasladado varios vehículos de la Policía Municipal, la Policía Nacional y sanitarios del Samur. Además de estos equipos, había un equipo negociador y los GEO.

Posteriormente, ha sido trasladado al Hospital Clínico de San Carlos para una evaluación psicológica.

Cerrado el acceso al metro y a la calle Montera

La boca de metro que estaba más cercana a la vivienda donde estaba atrincherado el hombre, se encuentra cerrada. Tras la detención del individuo, los servicios de Emergencia y la Policía han retirado a las 18:15 horas de la tarde el precinto que existía entre la calle Montera y Gran Vía.

Es una noticia de última hora sobre un hombre atrincherado en la calle Gran Vía de Madrid que amenaza con hacer explotar varias bombonas de butano. Prueba a refrescar la página para obtener información actualizada.

