Neutralizan con un taser al atrincherado en Gran Vía que amenazaba con explotar dos bombonas de butano

La Policía Nacional ha detenido a un hombre que se había atrincherado en un edificio situado en la céntrica Gran Vía de Madrid. Este hombre, amenazó con hacer explotar varias bombonas de butano, tal y como han informado los agentes municipales. Se trataba de un paciente psiquiátrico de 31 años que estaba en su casa, ubicada en la calle Montera, y a las 16.59 horas salió al balcón y amenazó con tirar una botella de butano.

En un primer momento, lanzó una y se quedó con otra en una de sus manos. La Policía logró neutralizarlo con una pistola taser y llevarlo detenido sobre las 17.30. Cuando han conseguido detenerlo, los agentes han visto que el hombre tenía los brazos ensangrentados. Tal y como pudieron confirmar fuentes policiales, el hombre se encerró en su domicilio y se asomó al balcón mientras gritaba que iba a "volar" el edificio. Precisamente, hasta ese edificio se han trasladado varios vehículos de la Policía Municipal, la Policía Nacional y sanitarios del Samur. Además de estos equipos, había un equipo negociador y los GEO.

Posteriormente, ha sido trasladado al Hospital Clínico de San Carlos para una evaluación psicológica.

Cerrado el acceso al metro y a la calle Montera

La boca de metro que estaba más cercana a la vivienda donde estaba atrincherado el hombre, se encuentra cerrada. Tras la detención del individuo, los servicios de Emergencia y la Policía han retirado a las 18:15 horas de la tarde el precinto que existía entre la calle Montera y Gran Vía.

Es una noticia de última hora sobre un hombre atrincherado en la calle Gran Vía de Madrid que amenaza con hacer explotar varias bombonas de butano. Prueba a refrescar la página para obtener información actualizada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com