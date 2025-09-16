Nueve bomberos heridos, dos de ellos graves, en el incendio de un restaurante de Chamberí

Este martes, un incendio declarado en la cocina del restaurante El Ñaño, en el número 1 de la calle de Amador de los Ríos (distrito de Chamberí), dejó nueve bomberos heridos, dos de ellos en estado grave.

El fuego se inició en la campana extractora y en cuestión de minutos el interior del local acumuló gran cantidad de humo y calor, dificultando la visibilidad y la maniobra de extinción. El aviso se registró en torno a las 12:15 horas. Por fortuna, el establecimiento estaba vacío, lo que evitó que el suceso derivara en una tragedia mayor.

Hasta la zona se desplazaron 18 dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Los primeros equipos accedieron prácticamente "a ciegas" por la densidad del humo. Tras contener el frente de llamas en la cocina, los efectivos lograron extinguir el incendio y asegurar el perímetro. A esta hora, los equipos de emergencia han completado las tareas de revisión y refresco del local para evitar reavivamientos.

Nueve heridos, dos graves por quemaduras en las manos

Durante el relevo de extinción, dos bomberos sufrieron quemaduras en las manos y tuvieron que ser rescatados por sus compañeros. Ambos fueron trasladados al hospital en estado grave. El resto de afectados, siete bomberos, presentaban lesiones de carácter leve y también fueron conducidos a centros hospitalarios para valoración y tratamiento.

Los trabajos se centran ahora en delimitar el origen exacto de las llamas dentro del sistema de extracción y en evaluar los daños materiales. La intervención, compleja por las condiciones de humo y temperatura, se salda con un balance provisional de heridos entre los equipos de primera respuesta y sin víctimas civiles gracias a que el local estaba desalojado en el momento del incendio.

