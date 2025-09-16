Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Ilia Topuria da su opinión sobre los bombardeos de Israel en Gaza: "Si tuviera la oportunidad de..."

El actual campeón del peso ligero de la UFC condena los ataques de Israel en la Franja de Gaza.

Ilia Topuria, en el Real Casino Gran C&iacute;rculo de Madrid

Ilia Topuria, en el Real Casino Gran Círculo de MadridEuropa Press

Ilia Topuria, actual campeón del peso ligero de la Ultimate Fighting Championship (UFC), ha mostrado este martes su solidaridad con el pueblo palestino y ha asegurado que si de él dependiera, pararía la guerra "ahora mismo porque no la acepto".

"Si tuviera la oportunidad de hacer algo, pararía esa guerra ahora mismo porque no la acepto", aseguró el luchador hispano-georgiano en un desayuno informativo organizado por el Foro de la Nueva Economía celebrado en el Real Casino Gran Círculo de Madrid.

El monarca de las 155 libras considera que "nunca se puede apoyar este tipo de causas", en referencia a la respuesta militar llevada a cabo por Israel como reacción a los atentados del grupo terrorista Hamás cometidos el 7 de octubre de 2023. "Nunca queremos que nadie muera en el mundo, sino lo contrario. Siempre queremos que a nadie le falte nada, que todo el mundo tenga agua para beber y pan para comer. Desde aquí, a toda las familias de Gaza le mandamos todo el apoyo y estamos con vosotros", explicó Topuria.

Topuria reta a Terence Crawford: "No tengo ninguna duda del resultado"

Ilia Topuria (17-0) también tuvo tiempo para desafiar a Terence Crawford, boxeador estadounidense y que el pasado fin de semana derrotó a Saúl 'Canelo' Alvarez' y le arrebató los títulos mundiales de peso súper mediano.

"Desde hace muchos años quería irme al boxeo y probar mis habilidades, ahora que tenemos un libra por libra legítimo en el boxeo, me encantaría medirme en contra de Terence Crawford y no tengo ninguna duda del resultado: victoria, sin duda", aventuró Topuria.

Ilia Topuria, el único doble campeón invicto de la historia de la UFC, conquistó el cinturón del peso pluma en febrero de 2024 tras noquear a Alexander Volkanovski. En octubre del año pasado, defendió el cinturón de las 145 libra al noquear a Max Holloway. El pasado 28 de junio conquistó el cinturón de las 155 libras (peso ligero) tras un espectacular nocaut frente a Charles Oliveira.

Respecto a la posibilidad de que WOW, la promotora en España de los eventos de UFC organice una gran velada en el estado Santiago Bernabéu de Madrid el próximo año, Topuria afirmó que "está mucho más cerca de lo que parece".

"Seguramente tengamos un evento de la UFC en 2026 en España, es un hecho. Están sintiendo el crecimiento que tenemos en nuestro país y se está viendo reflejado en todos los eventos que hacemos en WOW, porque los llenamos todos. No tienen mucho más que pensar. Se han dado muchos pasos. Está ya muy cerca de que esté todo finalizado", comentó el púgil criado en Georgia y formado en España.

Topuria aclaró que quedan "algunos detalles" por concretar debido a que un evento de la UFC requiere mover a mucho personal y una amplia logística. "Pero, al final, estoy seguro de que se va a llevar a cabo", sentenció Topuria.

