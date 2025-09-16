Gabriel, testigo del atropello a una bebé y su madre en Calpe: "El padre me dio al bebé, que respiraba un poco irregular"

La tragedia golpeaba duramente Calpe este domingo. Una bebé de tan solo 20 días murió, mientras que su madre se encuentra hospitalizada en estado crítico después de haber sido arrolladas por un coche sin conductor que se encontraba estacionado en una pendiente bastante pronunciada en una calle de una urbanización del municipio alicantino. El vehículo empezó a desplazarse a gran velocidad hacia atrás llevándose por delante a ambas. El hermano de la bebé, de 4 años, y el padre de ambos presenciaron los hechos.

Aunque ahora los esfuerzos se centran en conocer qué ha podido ocurrir, lo vivido en aquel momento fue que un vehículo que estaba aparcado arriba de una calle con pronunciada pendiente comenzó a desplazarse hacia atrás a gran velocidad y arrolló a la madre y a la bebé. Se investiga si pudo haber fallado el freno de mano del vehículo, que se empotró contra un bordillo, dio varias vueltas de campaña y acabó volcado con el techo en el suelo en un bancal.

Agentes de Policía Local trasladaron a la bebé al centro de salud y, desde allí, al Hospital General de Alicante en ambulancia. Tras ello, fue evacuada al Hospital La Fe de Valencia, donde llegó sin vida.

En Antena 3 Noticias hemos podido hablar con un testigo de los hechos. Gabriel nos cuenta que escuchó a una persona que pedía socorro, por lo que "salí de mi casa a ver qué había pasado". Explica que "el padre estaba un poco nervioso, parece que quería irse con la madre a ver cómo estaba, y me dio al bebé, que estaba respirando un poco irregular".

Ante lo complicado de la situación, este joven asegura que intentaron colocar al bebé "en una posición que pudiese respirar, y ya cuando llegó la policía se llevaron al padre y a bebé".

