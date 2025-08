Las víctimas de violencia de género tardan de media 8 años y 8 meses en contarlo: "Hice el proceso sola, sin amigos"

La violencia de género se ha cobrado la vida de 1.317 mujeres desde 2003. Las víctimas viven años de oscuridad y sufrimiento. Muchas de ellas no llegan a denunciar.

Carmen vivió 10 años con su maltratador. Tenía miedo y sentía que no podía separarse de él. No tenía a nadie: "Hice el proceso sola, sin amigos, sin amigas hasta el día de hoy". Solo tenía a su hija, una niña menor de edad que no pudo hacer nada para ayudarla y a la que también afectó esta situación: "Desde los cuatro años empiezo a tener recuerdos", "Nunca llegas a entender por qué tu padre pega a tu madre, hasta que ya hubo una vez que me dio a mí y ya le pedí por favor que no volviese más", cuenta ella.

Desde el año 2013, 65 niños y niñas han sido asesinados por violencia de género.

La importancia de tener apoyo

Como ella, cientos de mujeres se sienten solas día a día. De media, muchas tardan 8 años y 8 meses en contar su situación. Por eso el entorno es tan importante. Tener apoyo y compañía puede ser clave para conseguir salir de ahí.

Elena fue la salvación de otra de las víctimas. Una amiga que estuvo a su lado desde el principio: "Mi amiga Elena que es la que más me apoya". Nadie veía el maltrato que estaba sufriendo, no la creían. Gracias a Elena, pudo volver a hacer su vida y asegura: "Me siento bien, me siento valiente, ya no me siento sola".

"Yo le decía que no era lógico ni normal y que tomó una buena decisión en separarse de esa persona", explica Elena.

La violencia de género es una realidad presente en la sociedad que hay que visibilizar y sobre la que hay que concienciar. El poder y la presencia del entorno puede transformar la vida de miles de mujeres. Estas dos víctimas, con casos muy diferentes, consiguieron superarlo y dar un paso al frente.

