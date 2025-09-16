Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Más de 300 alumnos en huelga y sin asistir a clase ante el colapso de un colegio en Cádiz

Los alumnos y padres del CEIP Aljibe en Jimena de la Frontera se plantan ante la masificación del colegio: "Solo quedan libres los pasillos y las escaleras"

David Granados
Publicado:

La situación es desesperante para los alumnos del CEIP Aljibe, en la localidad gaditana de Jimena de la Frontera. Llevan quince años esperando una ampliación del centro que cada curso escolar ve reducidos los espacios comunes por falta de aulas.

"El problema que tenemos es que, desde el año 2002, no hay espacio y cada vez hay más niños". Nos relata la presidenta del AMPA Sierra Aljibe, Marta Carretero. Nos cuenta que desde entonces llevan pidiendo una ampliación del colegio para albergar al creciente número de alumnos en este centro educativo. "El año pasado comenzamos con las manifestaciones y nos prometieron que pondrían aulas prefabricadas mientras se realizaba la ampliación. En agosto de este año, nos dijeron que no las iban a poner, que la única solución era partir la sala de usos múltiples".

Los padres se quejan que en esta sala se quieren incluir dos aulas sin haber realizado la división correspondiente. Además de esta estancia de uso común, se han convertido en aulas improvisadas la biblioteca, la sala de fotocopiadoras, el gimnasio, el salón de actos y hasta la sala de profesores. "Solo quedan libres los pasillos y las escaleras", nos comentan los padres.

Mantienen la huelga indefinida

El Ayuntamiento de la localidad está de parte de los alumnos. De hecho, el consistorio ha cedido terrenos adyacentes al centro, entre ellos la zona de huerto y parte del patio del colegio, para poder realizar una ampliación que nunca llega.

Ante el hartazgo por la falta de soluciones, padres e hijos mantienen una huelga indefinida. Los alumnos no acudirán a clase hasta que les den un remedio a la carencia de aulas en el centro educativo. Su siguiente acto será acudir al Parlamento de Andalucía el próximo 25 de septiembre en busca de una respuesta de la Consejería de Educación

