Detenido un médico en Girona por agredir sexualmente a una paciente vulnerable

Un médico de 66 años que trabaja en el servicio de Urgencias del Hospital Santa Caterina de Salt, en Girona, ha sido detenido por los Mossos d’Esquadra como presunto autor de una agresión sexual contra una paciente considerada vulnerable. El suceso habría ocurrido tras la atención médica.

Según la investigación, la mujer fue ingresada en Urgencias el pasado 10 de septiembre. Tras recibir el alta, el médico la trasladó hasta su domicilio en Blanes, donde presuntamente se produjo la agresión. Al día siguiente, ella mandó una fotografía a sus padres desde la Costa Brava, los familiares denunciaron su desaparición y la policía catalana la localizó esa misma noche en un portal con signos de embriaguez.

La víctima, de unos 35 años, presenta antecedentes de problemas psiquiátricos y alcoholemia, lo que la hace especialmente vulnerable. En sus declaraciones ante los agentes, ha indicado que despertó desnuda en una casa que no reconocía.

Ya tenía antecedentes

El médico llevaba aproximadamente un año trabajando para el centro mediante una empresa externa. También consta que cuenta con antecedentes judiciales: fue condenado por falsedad documental y obstrucción a la justicia. Además, en 2009 sobrevivió a un intento de asesinato orquestado por su entonces esposa en el cual dos sicarios trataron de terminar con su vida pero ni con cuatro disparos en la cabeza ni atestándole golpes con una piedra consiguieron su objetivo. A pesar del historial delictivo del sujeto, siguió ejerciendo su profesión hasta ahora.

Por su parte, el Hospital Santa Caterina ha suspendido al facultativo de forma cautelar y ha abierto un expediente informativo mientras se tramita la investigación.

La causa está bajo el marco del delito contra la libertad sexual, con la Unidad de Investigación de los Mossos de Girona a cargo del caso. El detenido pasará a disposición judicial en los próximos días.

