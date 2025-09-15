Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere una bebé de 20 días y su madre queda grave con una pierna amputada después de un coche mal aparcado cayera cuesta abajo en Calpe

La pequeña fallece en la UCI neonatal de La Fe (Valencia) y la madre lucha por su vida en Dénia tras perder una pierna; la Policía investiga un posible fallo del freno de mano.

Imagen de archivo de una ambulancia de Soporte Vital B&aacute;sico en Alicante

Imagen de archivo de una ambulancia de Soporte Vital Básico en AlicanteEuropa Press

Celia de Santiago
Actualizado:
Publicado:

Un turismo aparcado se desplazó cuesta abajo sin control y arrolló a una madre de 37 años que empujaba el carrito de su hija de apenas 20 días en Calpe, Alicante. A las 19:40 horas se alertó el CICU de que un coche sin conductor había atropellado a una mujer y a su hija.

La bebé fue trasladada a la UCI neonatal del Hospital La Fe, en Valencia, donde falleció pese a los intentos de los sanitarios por un politraumatismo craneal. Su madre permanece ingresada en estado crítico en la UCI del Hospital de Dénia tras sufrir la amputación de una pierna.

El padre y el otro hijo del matrimonio, de 4 años, presenciaron el atropello. Ocurrió el domingo, a media mañana, en el entorno del Carrer des Molí y la playa des Pouet, según recogen medios locales. El golpe fue tan violento que dejó la zona sumida en el desconcierto en cuestión de segundos.

Respuesta sanitaria inmediata

A las 11:28, el centro coordinador del SAMU 061 activó un operativo de emergencia ante la "presunción de gravedad": se movilizaron tres ambulancias (dos medicalizadas y una de soporte vital básico). Los equipos estabilizaron a la madre in situ y la evacuaron a Dénia. La bebé fue derivada de urgencia a Valencia. Los profesionales mantuvieron el pulso durante horas, pero la recién nacida no logró superar las lesiones.

De momento, la Policía ha abierto diligencias para determinar por qué el vehículo se puso en marcha. Los agentes han tomado medidas y recabado testimonios para reconstruir la secuencia exacta del siniestro.

