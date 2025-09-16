Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Marta del Castillo

El abuelo de Marta del Castillo no comprende el traslado de Miguel Carcaño a la prisión de Archidona: "La Justicia no entiende nuestro dolor"

José Antonio Casanueva, abuelo de Marta del Castillo, asegura que no cree en la justicia y que hay una mano negra que esta manipulando todo.

El abuelo de Marta del Castillo y la joven desaparecida

El abuelo de Marta del Castillo y la joven desaparecidaEuropa Press

Publicidad

Adrián Ballesteros
Publicado:

La tarde del 24 de enero de 2009 todo cambió para una familia sevillana, Marta del Castillo, una joven de 17 años desaparecía sin dejar rastro. Había quedado con su expareja, Miguel Carcaño, pero nadie supo nada más de ella. Tras diversas investigaciones y la confesión de Carcaño, se pudo saber que fue asesinada por este, condenado a 21 años y tres meses de prisión.

Dieciséis años después de la desaparición, aún no se sabe dónde se encuentra el cuerpo de Marta y su familia tiene que seguir lidiando con las decisiones judiciales y la ausencia.

Por ello, José Antonio Casanueva, abuelo de Marta, no tiembla al asegurar que el traslado de Carcaño a la cárcel de Málaga-II, ubicada en el municipio de Archidona, es otro de los privilegios que esta recibiendo durante su condena, así como la entrega de objetos prohibidos en prisión.

Casanueva ha dado una entrevista en el programa Despierta Andalucía de Canal Sur recogida por Europa Press, donde señala: "La Justicia no entiende nuestro dolor", y recalca que "hay una mano negra que está manipulando todo esto", asegurando que "no cree en la Justicia".

16 años sin Marta

Toda la familia de Marta mantiene la esperanza, aseguraba su abuelo, que reconocía: "La familia se ha venido abajo mucho". Él sigue adelante por la memoria de su nieta y todo el apoyo de España, que recuerda con cariño y ánimo en los peores momentos.

También comentaba que no se cree nada de lo que dice Carcaño, debido a que ha llegado a dar siete versiones distintas de lo sucedido y que solo desea que les diga donde está el cuerpo de Marta: "A ver si se le remuerde un poquito la conciencia y nos dice dónde se halla".

Finaliza diciendo que cada vez que sale una noticia sobre Carcaño lo pasan fatal y les cuesta continuar y reconoce emocionado que "gracias a las dos pequeñitas que tenemos en casa --una de ellas se llama Marta-- nos dan ánimo para seguir la lucha".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Noticias de hoy, martes 16 de septiembre de 2025

Noticias de hoy

Publicidad

Sociedad

Incendio del restaurante 'Ñaño Madrid'

Nueve bomberos heridos, dos de ellos graves, en el incendio de un restaurante de Chamberí

Un médico de espaldas

Detenido un médico en Girona por agredir sexualmente a una paciente vulnerable

Coche de la Guardia Civil

Detenido un hombre de 66 años por matar a cuchilladas a su mujer en El Algar, en Cartagena

Pillados unos ladrones con más de 20.500 bombones de chocolate escondidos en su furgoneta
Operación policial

Pillados unos ladrones con más de 20.500 bombones de chocolate escondidos en su furgoneta

El abuelo de Marta del Castillo y la joven desaparecida
Marta del Castillo

El abuelo de Marta del Castillo no comprende el traslado de Miguel Carcaño a la prisión de Archidona: "La Justicia no entiende nuestro dolor"

YouTube Premium Lite mostrará más anuncios en los Shorts y el contenido musical
Adolescentes e IA

Ocho de cada diez adolescentes en España utiliza Youtube para aprender temas escolares

Casi la mitad de los jóvenes recurre a la IA para apoyo académico y el 84% del profesorado de la UE ha utilizado en alguna ocasión Youtube en sus clases

Los acusados de la 'manada de Castelldefels' (Barcelona) pactan penas inferiores a 9 años
Manada de Castelldefels

La manada de Castelldefels pacta condenas de hasta 8 años por tres violaciones grupales

Han aceptado penas de hasta ocho años y cinco meses de cárcel, frente a las 53 que afrontaban inicialmente, por violar en grupo a tres mujeres a quienes durante la pandemia invitaban a fiestas en un piso de Castelldefels.

Más de 300 alumnos en huelga y sin asistir a clase ante el colapso de un colegio en Cádiz

Más de 300 alumnos en huelga y sin asistir a clase ante el colapso de un colegio en Cádiz

Utensilios de dentista

El Defensor del Pueblo Andaluz abre una investigación por ruidos en una clínica dental

Investigan la muerte de una niña de 4 años tras caer accidentalmente desde un quinto piso en Calpe (Alicante)

Nueva tragedia en Calpe: investigan la muerte una niña de 4 años que cayó desde un quinto piso

Publicidad