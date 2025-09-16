Marta del Castillo
El abuelo de Marta del Castillo no comprende el traslado de Miguel Carcaño a la prisión de Archidona: "La Justicia no entiende nuestro dolor"
José Antonio Casanueva, abuelo de Marta del Castillo, asegura que no cree en la justicia y que hay una mano negra que esta manipulando todo.
La tarde del 24 de enero de 2009 todo cambió para una familia sevillana, Marta del Castillo, una joven de 17 años desaparecía sin dejar rastro. Había quedado con su expareja, Miguel Carcaño, pero nadie supo nada más de ella. Tras diversas investigaciones y la confesión de Carcaño, se pudo saber que fue asesinada por este, condenado a 21 años y tres meses de prisión.
Dieciséis años después de la desaparición, aún no se sabe dónde se encuentra el cuerpo de Marta y su familia tiene que seguir lidiando con las decisiones judiciales y la ausencia.
Por ello, José Antonio Casanueva, abuelo de Marta, no tiembla al asegurar que el traslado de Carcaño a la cárcel de Málaga-II, ubicada en el municipio de Archidona, es otro de los privilegios que esta recibiendo durante su condena, así como la entrega de objetos prohibidos en prisión.
Casanueva ha dado una entrevista en el programa Despierta Andalucía de Canal Sur recogida por Europa Press, donde señala: "La Justicia no entiende nuestro dolor", y recalca que "hay una mano negra que está manipulando todo esto", asegurando que "no cree en la Justicia".
16 años sin Marta
Toda la familia de Marta mantiene la esperanza, aseguraba su abuelo, que reconocía: "La familia se ha venido abajo mucho". Él sigue adelante por la memoria de su nieta y todo el apoyo de España, que recuerda con cariño y ánimo en los peores momentos.
También comentaba que no se cree nada de lo que dice Carcaño, debido a que ha llegado a dar siete versiones distintas de lo sucedido y que solo desea que les diga donde está el cuerpo de Marta: "A ver si se le remuerde un poquito la conciencia y nos dice dónde se halla".
Finaliza diciendo que cada vez que sale una noticia sobre Carcaño lo pasan fatal y les cuesta continuar y reconoce emocionado que "gracias a las dos pequeñitas que tenemos en casa --una de ellas se llama Marta-- nos dan ánimo para seguir la lucha".
