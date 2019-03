Detenidas once personas en el desalojo del cine Yago en Santiago de Compostela

Once personas han sido detenidas durante el desalojo este miércoles del antiguo Cine Yago, en la zona vieja de Santiago de Compostela, ocupado desde el pasado viernes por un grupo de jóvenes, a los que la Policía acusó de disponer de líquidos incendiarios.



En el operativo, que comenzó a las 11:00 horas por orden del Juzgado de instrucción número 2, intervinieron agentes de la Policía Nacional, apoyados por equipos de elite antidisturbios y miembros del grupo Tedax, especializado en la desactivación de explosivos.



Un grupo de jóvenes, convocados por una red social acudieron a protestar contra el desalojo y entonaron consignas como "un desalojo, otra ocupación", "Sala Yago, espacio liberado" y "gente sin casa y casas sin gente".



Durante la intervención hubo enfrentamientos verbales entre los agentes policiales y algunos de los jóvenes, lo que llevó a varios empresarios de comercios y cafeterías a cerrar sus puertas temporalmente.



Al final de la operación, tres horas después, los agentes policiales sacaron esposados, por la puerta principal del cine, a los once ocupantes que habían permanecido en el interior del edificio.



Acto seguido, el grupo de jóvenes concentrados en las afueras del cine siguieron a la furgoneta que trasladaba a los detenidos y comenzaron a arrojar objetos a los agentes antidisturbios que vigilaban el lugar.



Según la Dirección General de la Policía Nacional, los agentes se incautaron de diversos objetos arrojadizos como piedras, tuberías, griferías y otros artilugios contundentes. También decomisaron una gran cantidad de botellas y garrafas conteniendo líquidos supuestamente inflamables, así como bolitas hechas con papel de aluminio.



En un comunicado, la comisaría señala que algunos de estos objetos estaban dispuestos en los balcones del edificio con el objetivo de confeccionar cócteles molotov para hacer frente a la Policía con técnicas de "guerrilla urbana".



Los once detenidos podrían pasar a disposición del Juzgado de instrucción número 2 de Santiago de Compostela, según informó la Comisaría de la Policía Nacional.



Tras el desalojo, técnicos del Ayuntamiento procedieron a cerrar con tablones las entradas del edificio abandonado para evitar que se produzca otra ocupación. Sin embargo, a través de un pequeño comunicado que distribuyeron los jóvenes durante el desalojo, éstos convocan una concentración esta noche en la Plaza 8 de Marzo, en Puerta del Camino, "en protesta a esta represión de nuestra cultura y de la especulación inmobiliaria", según la nota.



La sala Yago fue ocupada el pasado viernes por un grupo de jóvenes que reivindicaban la conversión del abandonado edificio en espacio cultural y durante el fin de semana pasado prepararon una jornada de actividades culturales que incluía proyecciones de películas, espectáculos de títeres y teatro.