Detenidas diez personas por robar 445 kilos de angulas

Este domingo, 22 de marzo, el Ministerio del Interior ha informado del resultado de una operación policial conjunta. Fue llevada a cabo por la Guardia Civil y la Gendarmería francesa, en colaboración con la Europol. Los registros e incautaciones se desarrollaron el pasado 10 de marzo en Guipúzcoa, en la zona de Aginaga del término municipal de Usurbil.

Desarrollo de la operación

La Fiscalía de Baiona (Francia) informó el día 13, en un primer balance operativo, que ocho personas habían sido arrestadas. Dos de ellas en el lado español. Sin embargo, la Guardia Civil ha elevado, finalmente, el número a cuatro los detenidos en territorio nacional. También actualizó la cantidad total de angula intervenida.

La organización criminal desarticulada estaba formada por "una red de pescadores furtivos asentados entre Guipúzcoa y el sur de Francia", comunicó la Guardia Civil. Estos vendían las angulas "sin ningún tipo de control sanitario ni trazabilidad" y "no eran aptas para el consumo".

La operación, bautizada con el nombre de 'Putzua' (charca en euskera), ha sido el resultado de investigaciones que empezaron a principios de 2025. Se detectaron una serie de pescadores furtivos que, supuestamente, "incumplían sistemáticamente la obligación de declarar sus capturas" y, "rompiendo la trazabilidad de la mercancía, conseguían venderla a una empresa española", que distribuía ilegalmente por el territorio nacional.

Además de los cuatro detenidos en Guipúzcoa, agentes del instituto armado registraron varias empresas, viveros y domicilios. En total, incautaron 28 kilos de angulas vivas y 407 kilos congeladas, además de 65.000 euros en efectivo sin justificar.

Mientras, en territorio francés, se realizaron seis arrestos y seis registros. La Gendarmería incautó otros 10 kilos de angula congelada y 13.000 euros en efectivo. El operativo 'Putzua' se ha saldado además con el bloqueo a los detenidos de activos bancarios por un total de 416.000 euros, además del embargo de fincas y vehículos por valor de casi 2,8 millones de euros.

Red de tráfico desmantelada

El Ministerio del Interior ha recordado que este desmantelamiento responde a que es una especie en estado crítico cuyo comercio está regulado en el acuerdo internacional CITES, que prohíbe exportar anguila europea y sus ejemplares juveniles conocidos como angulas, fuera de la UE. Debido a la alta demanda de angulas en el mercado asiático, donde el precio por kilo alcanza los 5.000 euros, hace que grupos criminales como el desmantelado ahora se especialicen en "escamotear lotes de angula del mercado" nacional para después "enviarlos a Asia", explicaron las fuentes.

Las investigaciones y procedimientos se han desarrollado en el lado español bajo la dirección de un juzgado de instrucción donostiarra y con el apoyo de las direcciones de pesca y salud pública de la Diputación Foral de Gipuzkoa, indica Interior. Agrega que, del contingente policial, ha intervenido la UCO de Medio Ambiente del SEPRONA de la Guardia Civil, junto a unidades homólogas de la Gendarmería Nacional Francesa y la Fiscalía de Baiona, localidad del País Vasco francés.

Ambos cuerpos policiales coordinados por una orden europea de investigación con el apoyo de la Europol, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea.

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