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Acusan de malos tratos a una guardería de Jaén por obligar a los niños a comer hasta vomitar

Una denuncia de alumnas en prácticas dio paso a la investigación de la Policía Nacional que podría afectar a unos 15 menores

Guardería de Jaén acusada de malos tratos

Acusan de malos tratos a una guardería de Jaén por obligar a los niños a comer hasta vomitar | Antena 3 Noticias

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Marta Álvarez
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Obligaban a los pequeños a comer a la fuerza, llegando en ocasiones a provocarles el vómito, para después, forzarlos a seguir comiendo. Si se negaban o lloraban eran encerrados en un cuarto de baño a oscuras. La investigación comenzó tras la denuncia de varias alumnas en prácticas, que desarrollaban su formación en este centro educativo infantil de Jaén y que pusieron en conocimiento de sus tutoras estas conductas.

Agentes de la UFAM de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Jaén procedían este martes a la detención de la directora y dos educadoras de este centro privado, como presuntas autoras de varios delitos relacionados con el trato dispensado a los menores en dichas instalaciones.

Encerrados en un cuarto oscuro

Según la versión de las alumnas en prácticas, los malos tratos se centrarían principalmente en el momento de la alimentación, donde presuntamente, se obligaba a los menores a la ingesta de alimentos a la fuerza, llegando en ocasiones a provocarles el vómito, para, posteriormente, obligarles a seguir comiendo. De igual forma, se ha podido determinar que algunos eran encerrados en un cuarto de baño a oscuras, cuando se negaban a comer o cuando lloraban.

Tras la denuncia se pudo identificar a un total de al menos 15 menores que podrían haber sido sometidos a estas prácticas. Concluida la investigación, se procedió a la detención de dos educadoras del centro, como presuntas autoras de delitos de malos tratos habituales y trato degradante hacia menores. Posteriormente, y en el curso de la investigación, se procedió también a la detención de la directora del centro, como presunta autora de un delito contra la Administración de Justicia y coacciones

Coacción a los padres y a las alumnas denunciantes

Los agentes han podido determinar que, una vez que la directora tuvo conocimiento de la existencia de una investigación, habría mantenido reuniones con padres para influir en sus declaraciones, asegurando que los hechos denunciados eran falsos y que sus hijos se encontraban en perfecto estado.

Del mismo modo, se habría dirigido a las alumnas en prácticas implicadas en la denuncia, instándolas a retractarse de lo manifestado, advirtiéndoles de las posibles consecuencias negativas, incluyendo la adopción de acciones legales contra ellas, que podrían afectar a su futuro profesional.

Mientras la investigación continúa abierta, las tres educadoras han quedado en libertad y el centro ha abierto con normalidad, salvo por la ausencia de algunos menores.

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Noticias de hoy, miércoles 6 de mayo de 2026

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