Las impactantes imágenes del derrumbe de tres viviendas por un incendio en Morata de Tajuña, Madrid

Un incendio de gran magnitud registrado esta tarde en la localidad madrileña de Morata de Tajuña ha provocado el derrumbe de tres viviendas unifamiliares. Según las primeras hipótesis, el origen del fuego estaría en un tractor que se encontraba en el interior de un garaje. No ha habido que lamentar víctimas ni heridos, dado que los inmuebles estaban vacíos en ese momento.

Alrededor de las 15.00 h de este martes, los bomberos recibieron el aviso procedente de la calle de la Vía. A su llegada, encontraron un incendio generalizado en las plantas bajas de tres casas adosadas, así como varios vehículos ardiendo en la vía.

Según las primeras investigaciones, las llamas podrían haber surgido del interior de un garaje con bidones de combustible en su interior, que facilitarían la rápida propagación del fuego.

Además, el derrumbe de las viviendas se vio favorecido por el tipo de construcción. Las estructuras de hierro de las viviendas no resistieron las altas temperaturas y terminaron por ceder, lo que provocó el colapso de los inmuebles.

Antes de que los equipos de emergencia iniciaran las labores de extinción, las tres viviendas ya se habían venido abajo por completo. De esta manera, los bomberos centraron sus esfuerzos en evitar que el incendio se extendiera a edificios cercanos y, en colaboración con el Ayuntamiento, comenzaron las tareas de retirada de escombros con maquinaria.

Hasta las 19.00 horas, un total de ocho dotaciones seguían trabajando en la zona, incluida una unidad de drones que permite obtener imágenes aéreas completas, supervisar a cada dotación en tiempo real y coordinar mejor la intervención de los equipos.

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