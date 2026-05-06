Asesinan a golpes a una mujer de 80 años en su casa de Galapagar, Madrid

La Guardia Civil ha hallado el cuerpo sin vida de una mujer de 80 años en su domicilio de Galapagar, Madrid. El cadáver presentaba claros signos de violencia y estaba atado de pies.

La principal hipótesis que manejan los agentes es que la mujer octogenaria fuera víctima de un robo en su domicilio antes de recibir varios golpes que le provocaron la muerte.

Al llegar al lugar de los hechos, los agentes observaron que la ventana de su dormitorio se encontraba abierta y forzada. Además, el albacea de la fallecida asegura que esta le llamó durante la noche porque escuchaba ruidos.

El cuerpo de la mujer presentaba varios politraumatismos. El 112 recibió una llamada poco antes de las diez de la mañana advirtiendo de que la propietaria de una finca podría haber fallecido.

Los agentes de la Guardia Civil hallaron su cuerpo sin vida al llegar al domicilio. Los sanitarios, por su parte, tan solo pudieron confirmar el fallecimiento de la mujer.