Efemérides de hoy 6 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 6 de mayo?

El 6 de mayo de 2023, casi ocho meses después del fallecimiento de Isabel II, Carlos III es coronado en la Abadía de Westminster, convirtiéndose formalmente en el monarca de mayor edad en ascender al trono británico (74 años). Aunque su proclamación oficial tuvo lugar en septiembre de 2022, esta ceremonia marcó el rito religioso y constitucional que puso fin a la segunda era isabelina. El soberano batió el récord histórico de permanencia como heredero y Príncipe de Gales (título que ostentó desde 1958), liderando ahora una monarquía que busca la modernización y el pluralismo en el siglo XXI.

Un 6 de mayo, pero de 2015, la Fundación Princesa de Asturias anuncia la concesión del Premio Princesa de Asturias de las Artes al director, guionista y productor estadounidense Francis Ford Coppola. El jurado destaca su trayectoria como renovador del cine europeo y estadounidense, citando su capacidad para integrar la vanguardia con el éxito comercial. Coppola es el creador de obras fundamentales de la cinematografía contemporánea, destacando la trilogía de El Padrino (basada en la novela de Mario Puzo) y Apocalypse Now. Con este galardón, se unió a otros cineastas distinguidos como Woody Allen y Pedro Almodóvar

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 6 de mayo y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 6 de mayo?

1707.- En España, se crea la Guardia de Alabarderos para el servicio y guardia de la Familia Real.

1840.- En Inglaterra, se pone a la venta el primer sello de correos del mundo.

1910.- Jorge V accede al trono del Reino Unido tras el fallecimiento de su padre, el rey Eduardo VII.

1925.- Inauguración de la Cuesta de Moyano en Madrid.

1957.- En el cine Rialto, de Madrid, se estrena la película ‘El último cuplé’, protagonizada por Sara Montiel.

1972.- La central nuclear de Vandellós (Tarragona) se incorpora a la red española de suministro eléctrico.

1985.- El presidente de EEUU, Ronald Reagan, llega a Madrid en visita oficial a España.

2001.- Dennis Tito, primer turista espacial de la historia, emprende regreso a la Tierra desde la Estación Espacial Internacional.

2003.- Inauguración en Moscú de la estación de metro Park Pobedy, con la escalera mecánica interior más grande del mundo.

2007.- El conservador Nicolas Sarkozy gana las elecciones presidenciales francesas a la socialista Ségolene Royal.

2012.- El equipo de baloncesto ASEFA Estudiantes desciende por primera vez en su historia.

¿Quién nació el 6 de mayo?

1856.- Sigmund Freud, médico austríaco, inventor del psicoanálisis.

1895.- Rodolfo Valentino, actor estadounidense de origen italiano.

1915.- Orson Welles, actor y director de cine, estadounidense.

1953.- Tony Blair, ex primer ministro británico.

1955.- Pedro Piqueras, periodista español.

1959.- Julia Otero, periodista española.

1961.- George Clooney, actor estadounidense.

¿Quién murió el 6 de mayo?

1540.- Juan Luis Vives, escritor humanista español.

1859.- Alejandro Humboldt, naturalista alemán.

1910.- Eduardo VII, rey de Inglaterra.

2007.- Eneas Carneiro, político brasileño.

2013.- Giulio Andreotti, ex primer ministro italiano.

2014.- Manuel Jiménez de Parga, expresidente del Tribunal Constitucional español.

2021.- Humberto Maturana, biólogo y filósofo chileno.

¿Qué se celebra el 6 de mayo?

Hoy, 6 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Filatelia.

Horóscopo del 6 de mayo

Los nacidos el 6 de mayo pertenecen al signo del zodiaco Tauro.

Santoral del 6 de mayo

Hoy, 6 de mayo, se celebran san Eadberto, santo Domingo y santa Benita.