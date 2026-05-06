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Detenida una mujer de unos 70 años por vender cocaína en su casa en Vélez-Málaga

La Policía ha desmantelado el punto de venta y arrestó también a su hija y su nieto.

Polic&iacute;a de Velez M&aacute;laga

Policía de Velez MálagaAntena 3 Andalucía

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Elena Álvarez
Publicado:

La Policía Nacional ha detenido a una mujer septuagenaria dedicada presuntamente a la venta de drogas desde su vivienda en Vélez-Málaga, en Málaga. La sospechosa realizaba las transacciones en la vivienda donde residía junto a su familia. Durante el operativo han resultado detenidas en total tres personas: la principal investigada, su hija y su nieto. La vivienda, punto de venta de cocaína, ha quedado desmantelado.

Las investigaciones se centraron en constatar cómo la mujer se dedicaba de manera habitual y continuada a la venta directa de sustancias estupefacientes en su propio domicilio. Así, se establecieron dispositivos de vigilancia sobre el punto de venta, comprobándose el constante trasiego de personas que, por apenas unos minutos, permanecían dentro del inmueble para posteriormente abandonarlo de forma apresurada. De estos operativos de control, los investigadores obtuvieron la certeza de lo que sucedía en el interior de la casa, con la aprehensión de droga a varios compradores.

Cocaína distribuida en dosis para la venta al menudeo

Durante la entrada y el registro del domicilio de la ahora arrestada, se han intervenido 32,8 gramos de cocaína distribuidos en dosis para la venta al menudeo, además de balanzas de precisión y 2.885 euros en efectivo. También se incautaron tijeras y recortes de plástico para el envasado de las sustancias, ordenador, móviles y patinetes eléctricos.

La detenida convivía con su hija y su nieto, que también han sido arrestados por su presunta implicación en el negocio ilícito. Del resultado de la investigación quedaría demostrado que ambos serían conniventes con la actividad delictiva, que ha quedado finalmente desmantelada como punto activo de venta de droga.

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