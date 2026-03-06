TERRORISMO EUROPA
Europol alerta de posibles atentados terroristas en Europa en respuesta a la guerra en Irán
La amenaza terrorista y de ciberataques masivos pasa ahora a catalogarse como elevada, según detalla la agencia policial de la Unión Europea
La guerra en Irán ya tiene "repercusiones inmediatas" para la seguridad en la Unión Europea. Es lo que avanza Europol, que alerta de un "aumento de la amenaza de terrorismo y extremismo violento", así como de ciberataques y campañas de desinformación.
"El nivel de amenaza terrorista y de extremismo violento en territorio de la UE se considera alto", ha asegurado el portavoz de la agencia policial europea, Jan Op Gen Oorth.
El nivel de amenaza pasa a ser elevado
Según Europol, ese nivel de amenaza "puede manifestarse" en casos de radicalización violenta en personas sin afiliación a grupos terroristas o por "pequeñas células que actúan por iniciativa propia".
"La rápida difusión en internet de contenidos polarizantes puede acelerar procesos de radicalización a corto plazo entre comunidades de la diáspora dentro de la UE y otros individuos", explicó Op Gen Oorth.
Preocupan también ataques informáticos contra infraestructuras europeas y un incremento de fraudes en línea mientras dure el conflicto.
Alertan de una radicalización rápida
La atención de la Europol para prevenir ataques no estará puesta solo en la población civil. La agencia también incluye entre sus preocupaciones la posibilidad de que grupos vinculados con Irán podrían tratar de desestabilizar y generar caos en los Estados europeos. Entre las actividades que podrían desarrollar destacan campañas de intimidación, de desinformación, de financiación del terrorismo o fraudes.
De momento, en lo que no ha afectado el conflicto en Oriente Medio iniciado por Estados Unidos es el tráfico ilegal de migrantes hacia la Unión Europea. Europol niega haber observado algún impacto hasta el momento.
