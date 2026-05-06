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VIOLENCIA MACHISTA

Un hombre asesina a su expareja con un arma blanca en Tenerife: lo investigan como un delito de violencia machista

La Guardia Civil ha detenido al presunto autor de los hechos ocurridos en el municipio de Santa Úrsula, donde han convocado un minuto de silencio este jueves en honor a la víctima.

Imagen de archivo de un veh&iacute;culo de la Guardia Civil

Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia CivilEuropa Press

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Paula Hidalgo
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La pasada madrugada, una mujer murió después de que su expareja le agrediera con un arma blanca en el municipio de Santa Úrsula, en Tenerife. La Guardia Civil ha detenido al hombre y ahora investiga el asesinato como un delito de violencia machista.

Desde el Ayuntamiento del municipio han condenado los hechos, que se conocieron después de que los vecinos dieran el aviso tras escuchar fuertes gritos. El alcalde, Juan Acosta Méndez, ha confirmado que el presunto agresor era la expareja de la víctima, que habría llegado de madrugada al domicilio y le habría herido con un arma blanca: "También hirió a la madre de la víctima, que se encuentra en el hospital pasando por un proceso quirúrgico", ha añadido.

Condolencias y respeto hacia la víctima

El consistorio de Santa Úrsula ha trasladado sus condolencias a la familia y a su entorno, y ha informado que uno de los familiares de la víctima ha tenido que ser atendido en el Hospital. "Desde esta institución queremos trasladar nuestras más sinceras condolencias y todo nuestro apoyo a la familia, amistades y entorno cercano de la víctima en estos momentos de inmenso dolor y sufrimiento", han expresado.

También se han activado los protocolos de atención y acompañamiento junto con las autoridades competentes, y piden "el máximo respeto" hacia la víctima, sus familiares y personas cercanas, evitando la difusión de rumores, imágenes o informaciones que puedan aumentar el dolor familiar.

Este jueves a las 12:00 horas, los vecinos del municipio guardarán un minuto de silencio frente al Ayuntamiento como muestra de duelo, solidaridad y rechazo a los hechos. Además, han suspendido todos los actos oficiales del municipio, tanto de este miércoles como de mañana.

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