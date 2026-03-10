Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Tráfico ilegal

Golpe al tráfico ilegal de angulas en País Vasco: 27 kilos intervenidos en Aginaga

La Guardia Civil incauta 27 kilos de angula viva en Aginaga en un operativo coordinado con la policía francesa y Europol.

Operación contra el tráfico ilegal de angulas en Gipuzkoa

Operación contra el tráfico ilegal de angulas en Gipuzkoa

Publicidad

Ane Alberdi
Publicado:

La Guardia Civil ha desplegado este martes por la mañana un operativo contra el tráfico ilegal de angulas en la localidad guipuzcoana de Aginaga, en el municipio de Usurbil. La actuación se enmarca en una investigación europea desarrollada en coordinación con la policía francesa y Europol para combatir el comercio ilícito de esta especie.

Durante la operación, los agentes han registrado un pabellón y una empresa dedicada al sector alimentario, relacionado con las angulas, ambos situados a orillas del río Oria. Además, han inspeccionado también una vivienda vinculada a la investigación. En total, se han incautado 27 kilos de ejemplares vivos que se encontraban en el interior de la nave, almacenados en cinco bandejas.

Más de una veintena de efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) han participado en el dispositivo, desplegado desde las 08.00 horas en la zona. Con el apoyo de la unidad canina, los agentes han inspeccionado el pabellón durante varias horas. A las 9.45 horas ha llegado un vehículo de los guardas forestales de la Diputación de Gipuzkoa con un contenedor especial para transportar las angulas incautadas.

Poco después, los agentes han guardado las bandejas con ejemplares vivos en el contenedor y, alrededor de las 11.00 horas, se han trasladado a un criadero de la Diputación de Gipuzkoa, según explicó la diputada foral Irune Berasaluze.

Por el momento no han trascendido detalles sobre posibles detenciones ni sobre el alcance judicial de la investigación, ya que el caso se encuentra bajo secreto de sumario durante al menos 48 horas.

Además, el operativo se produce en un contexto especialmente sensible para el sector, ya que el pasado mes de octubre el Gobierno Vasco decretó la suspensión de la temporada de pesca de angula para la campaña 2025-2026. Esta decisión se basó en el informe del Plan de Gestión de la Angula presentado por España a la Comisión Europea, que alertaba de la “situación crítica de la especie”. La Asociación de Anguleros de Euskadi recurrió esta medida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y este miércoles comparecerá en el Parlamento Vasco para explicar la situación que atraviesa el sector.

No es la primera vez que Gipuzkoa se sitúa en el foco de este tipo de investigaciones. En los últimos años se han llevado a cabo varias operaciones contra redes de tráfico ilegal de angulas en el territorio y en el sur de Francia, y algunas de ellas se saldaron con decenas de detenciones y la incautación de grandes cantidades de este producto sin trazabilidad ni controles sanitarios.

Por el momento, la investigación continúa abierta y las autoridades no descartan nuevas actuaciones en el marco de este operativo internacional contra el comercio ilegal de angulas. Mientras tanto, el debate sobre la protección de la anguila europea continúa abierto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Noticias de hoy, martes 10 de marzo de 2026

Noticias de hoy

Publicidad

Sociedad

Operación contra el tráfico ilegal de angulas en Gipuzkoa

Golpe al tráfico ilegal de angulas en País Vasco: 27 kilos intervenidos en Aginaga

Las monjas de Belorado: "Que vienen a por nosotras"

Las exmonjas de Belorado desalojarán el convento de forma "secreta y reservada": "Que vienen a por nosotras"

Asistencia a una persona mayor en una residencia

España valida por primera vez la escala de la OMS para medir el edadismo

Las imágenes de la residencia de los horrores de Lanzarote
Malos tratos

Denuncian trato vejatorio y falta de personal en una residencia de Lanzarote: "La comida no llega para alimentar a un ser humano"

Muere un hombre en silla de ruedas atropellado por un camión que daba marcha atrás
MADRID

Muere un hombre en silla de ruedas atropellado por un camión que daba marcha atrás en Campo Real, Madrid

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional
Sucesos

Un hombre se atrinchera con una espada en un sexto piso de Retiro, en Madrid

El hombre, que amenazaba con precipitarse, ya se ha entregado a los agentes.

Los menores de 8 y 10 años dormían en pequeñas cunas.
La casa de los horrores

Los niños de 'La casa de los horrores' caminaban "encorvados con las piernas arqueadas" después de casi 4 años encerrados

La Fiscalía ha declarado que los niños de la 'casa de los horrores' presentaban deformaciones en piernas y espalda tras años durmiendo en cunas pequeñas.

Vídeo: Un coche cae desde diez metros de altura a la terraza de una vivienda en Tenerife

Vídeo: Un coche cae desde diez metros de altura a la terraza de una vivienda en Tenerife

Víctima de un posible caso de acoso escolar en Málaga

Agresión a una menor en un instituto de Málaga: "La arrastraron del pelo por las escaleras"

Imágenes del accidente de Adamuz publicadas por El Confidencial

Salen a la luz las primeras fotografías que hizo la Guardia Civil al acceder al Alvia accidentado en Adamuz

Publicidad