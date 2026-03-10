Operación contra el tráfico ilegal de angulas en Gipuzkoa

La Guardia Civil ha desplegado este martes por la mañana un operativo contra el tráfico ilegal de angulas en la localidad guipuzcoana de Aginaga, en el municipio de Usurbil. La actuación se enmarca en una investigación europea desarrollada en coordinación con la policía francesa y Europol para combatir el comercio ilícito de esta especie.

Durante la operación, los agentes han registrado un pabellón y una empresa dedicada al sector alimentario, relacionado con las angulas, ambos situados a orillas del río Oria. Además, han inspeccionado también una vivienda vinculada a la investigación. En total, se han incautado 27 kilos de ejemplares vivos que se encontraban en el interior de la nave, almacenados en cinco bandejas.

Más de una veintena de efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) han participado en el dispositivo, desplegado desde las 08.00 horas en la zona. Con el apoyo de la unidad canina, los agentes han inspeccionado el pabellón durante varias horas. A las 9.45 horas ha llegado un vehículo de los guardas forestales de la Diputación de Gipuzkoa con un contenedor especial para transportar las angulas incautadas.

Poco después, los agentes han guardado las bandejas con ejemplares vivos en el contenedor y, alrededor de las 11.00 horas, se han trasladado a un criadero de la Diputación de Gipuzkoa, según explicó la diputada foral Irune Berasaluze.

Por el momento no han trascendido detalles sobre posibles detenciones ni sobre el alcance judicial de la investigación, ya que el caso se encuentra bajo secreto de sumario durante al menos 48 horas.

Además, el operativo se produce en un contexto especialmente sensible para el sector, ya que el pasado mes de octubre el Gobierno Vasco decretó la suspensión de la temporada de pesca de angula para la campaña 2025-2026. Esta decisión se basó en el informe del Plan de Gestión de la Angula presentado por España a la Comisión Europea, que alertaba de la “situación crítica de la especie”. La Asociación de Anguleros de Euskadi recurrió esta medida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y este miércoles comparecerá en el Parlamento Vasco para explicar la situación que atraviesa el sector.

No es la primera vez que Gipuzkoa se sitúa en el foco de este tipo de investigaciones. En los últimos años se han llevado a cabo varias operaciones contra redes de tráfico ilegal de angulas en el territorio y en el sur de Francia, y algunas de ellas se saldaron con decenas de detenciones y la incautación de grandes cantidades de este producto sin trazabilidad ni controles sanitarios.

Por el momento, la investigación continúa abierta y las autoridades no descartan nuevas actuaciones en el marco de este operativo internacional contra el comercio ilegal de angulas. Mientras tanto, el debate sobre la protección de la anguila europea continúa abierto.

