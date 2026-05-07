Efemérides de hoy 7 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 7 de mayo?

El 7 de mayo de 2005, finaliza el plazo de solicitud del Proceso de Normalización de Trabajadores Extranjeros impulsado por el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la mayor regularización de personas migrantes en la historia de España. Las oficinas cierran sus ventanillas de atención al ciudadano con una cifra récord, 691.655 peticiones presentadas, duplicando las que se recibieron en 2001 durante la segunda administración de José María Aznar. De esas casi 700.000, un 16,7% fueron denegadas, saliendo beneficiados 576.506 trabajadores que pudieron normalizar su situación en España.

Un 7 de mayo, pero de 1977, Intel lanza su microprocesador Pentium II. Perteneciente a la sexta generación, cuenta con una arquitectura x86 que mejora el rendimiento en ejecución de código de 16 bits. Su memoria caché contaba con 32 KiB (kibibyte), repartidos en 16 KiB para el procesamiento de datos y los otros 16 para las instrucciones del sistema. Para hacerse una idea de las dimensiones de su memoria, 976.562,5 KiB equivalen a 1 GB (gigabyte). Como curiosidad, Intel contactó con 20th Century Fox para poder usar a Homer Simpson como mascota para el anuncio de su nuevo microprocesador. En él, los ingenieros instalan el Pentium II en el cerebro de Homer, curando su estupidez y volviéndole un genio.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 7 de mayo y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 7 de mayo?

1824.- Se estrena en Viena la ‘Novena Sinfonía’ de Beethoven.

1891.- Se coloca la primera piedra del edificio de la Real Academia Española, en Madrid.

1915.- Un submarino alemán hunde en el mar de Irlanda al trasatlántico estadounidense 'Lusitania', pereciendo cerca de 1.200 personas.

1945.- Alemania se rinde incondicionalmente ante los aliados en Reims (Francia), poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial en el frente de Europa.

1946.- Se funda la compañía Sony, en Japón.

1973.- El diario ‘The Washington Post’ gana el premio Pulitzer por su investigación del ‘escándalo Watergate’.

1993.- El arquitecto Francisco Javier Sáenz de Oiza es galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Artes.

1998.- Los consorcios automovilísticos ‘Daimler Benz’ y ‘Chrysler’ se fusionan, formando el tercer grupo más importante del sector.

1999.- El Papa Juan Pablo II viaja a Rumanía, siendo el primer Pontífice que viaja a un país de mayoría ortodoxa desde el cisma de 1054.

2005.- En España, concluye el mayor proceso de regularización de extranjeros de la historia, con más de 691.000 solicitudes presentadas.

2015.- El Partido Conservador gana por mayoría absoluta las elecciones en el Reino Unido y David Cameron renueva como primer ministro.

¿Quién nació el 7 de mayo?

1711.- David Hume, filósofo inglés.

1840.- Piotr Tchaikovski, músico ruso.

1842.- Alberto Aguilera, político español, ex alcalde de Madrid.

1892.- Josip Broz ‘Tito’, expresidente de Yugoslavia.

1919.- Eva Duarte de Perón, ex primera dama argentina.

1948.- Lluis Llach, cantautor español.

1960.- Almudena Grandes, escritora española.

¿Quién murió el 7 de mayo?

1825.- Antonio Salieri, compositor italiano.

1922.- Manuel Granero, torero español.

1986.- Gaston Deferre, político francés.

1992.- Pedro Gómez Valderrama, diplomático, político y escritor colombiano.

2002.- Xavier Montsalvatge, compositor español.

2016.- Fernando Álvarez de Miranda, político español, primer presidente del Congreso de los Diputados de la democracia y Defensor del Pueblo.

2017.- Hugh Thomas, historiador e hispanista británico.

¿Qué se celebra el 7 de mayo?

Hoy, 7 de mayo, se celebra el Día Mundial de los Huérfanos del SIDA.

Horóscopo del 7 de mayo

Los nacidos el 7 de mayo pertenecen al signo del zodiaco Tauro

Santoral del 7 de mayo

Hoy, 7 de mayo, se celebra san Agustín Roscelli.