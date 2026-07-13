El ingeniero forestal Eduardo Rojas señala una de las causas principales de los incendios: "Nuestro territorio está tremendamente abandonado, falta agricultura y ganadería"

El ingeniero forestal Eduardo Rojas ha asegurado que las investigaciones determinarán en poco tiempo el origen exacto del incendio declarado en Los Gallardos (Almería), aunque ha advertido que conocer el punto de ignición no basta para explicar la magnitud del fuego. A su juicio, el principal problema radica en el abandono del territorio y en la acumulación de vegetación combustible.

Sobre la posibilidad de que un cable sin electricidad provocara el incendio, Rojas fue tajante: "En principio no, obviamente. Otra cosa es que ese cable hubiese podido ser utilizado de una forma alegal y llevase electricidad". El experto explicó que los equipos especializados en investigación de incendios son capaces de determinar tanto el lugar donde comenzó el fuego como su causa inmediata. No obstante, precisó que "la causa directa de la ignición no es lo mismo que las causas que explican por qué se expandió tan deprisa".

Respecto a la existencia de una instalación eléctrica en desuso junto al antiguo restaurante de carretera, Rojas consideró que "como cualquier instalación o infraestructura obsoleta que no se gasta, lo más lógico es retirarla", aunque matizó que una infraestructura abandonada "en principio tampoco aporta ningún riesgo".

Las líneas eléctricas están en perfecto estado

El ingeniero recordó que, tras grandes incendios como el de 1994 y otros casos internacionales como el de Paradise (California), el mantenimiento de las líneas eléctricas ha mejorado considerablemente. "En este momento las líneas eléctricas en funcionamiento, que cruzan zonas forestales o con vegetación, están extremadamente bien mantenidas porque la presión de las aseguradoras es enorme", afirmó.

Rojas destacó que esta mejora, junto con la eliminación de otros focos de riesgo como los vertederos incontrolados, ha contribuido a reducir el número de incendios. "Eso explica por qué tenemos la mitad de incendios en número que lo que teníamos hace tres décadas", señaló.

En cuanto a la rápida propagación del fuego en Los Gallardos, explicó que el sureste peninsular ha experimentado importantes cambios en las últimas décadas. Según indicó, hace medio siglo era un territorio con escasa vegetación, pero el abandono de las actividades agrícolas y ganaderas ha favorecido la acumulación de combustible vegetal.

Además, recordó que los dos últimos años han sido especialmente húmedos, lo que ha propiciado el crecimiento de vegetación herbácea y arbustiva. "Se ha cargado de vegetación herbácea y algo de arbustiva, que son básicamente elementos finos", explicó. Rojas subrayó que son precisamente esos elementos finos los que alimentan las llamas. "Un árbol grande, el tronco no quema; queman los elementos finos", afirmó, al tiempo que señaló que el viento canalizado por barrancos facilita que el fuego avance rápidamente "saltando de mata en mata".

El ingeniero insistió en que centrar el debate únicamente en el origen del incendio no basta. "Quedarse meramente en la causa de ignición, siendo importante, no es suficiente", aseguró, recordando que en buena parte del norte de España los rayos son ya la principal causa de incendios forestales en superficie quemada. Para el experto, la solución pasa por gestionar el territorio para hacerlo más resistente al fuego. "El problema de nuestro territorio es que está tremendamente abandonado porque la agricultura se ha retirado", afirmó.

La solución: más ganadería y agricultura

Entre las medidas que propone figuran la recuperación de la agricultura y la ganadería extensivas para controlar el crecimiento de la vegetación, así como mejorar las infraestructuras que permitan actuar con mayor eficacia a los equipos de extinción. "Hay que tener los territorios en condiciones y recuperar agricultura extensiva y ganadería para mantener esa vegetación", defendió.

Finalmente, Rojas recordó que España cuenta hoy con una superficie forestal muy superior a la de hace un siglo. "Antes de la Guerra Civil teníamos un 14 % de bosques y ahora tenemos casi un 40 %. Somos más ricos en bosques, que es positivo, pero hemos de prepararnos porque tenemos más propensión y más riesgo", concluyó.

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