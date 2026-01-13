Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Detectan 13 nuevos positivos de peste porcina africana en el núcleo de Collserola

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha confirmado que se han encontrado 13 nuevos jabalíes muertos que han dado positivo en peste porcina africana.

Imagen de archivo de an&aacute;lisis por la peste porcina africana

Imagen de archivo de análisis por la peste porcina africanaEuropa Press

Miriam Vázquez
Publicado:

Siguen aumentando los positivos en peste porcina africana. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha confirmado que 13 jabalíes muertos han dado positivo. Los animales afectados fueron encontrados en el núcleo de Collserola (Barcelona).

Con estos nuevos positivos suben a 15 los focos registrados hasta la fecha. De esos focos 3 serían primarios y 12 secundarios. Hasta el momento se han confirmado 60 positivos.

Según los datos del Ministerio se han analizado 300 jabalíes capturados y 322 se han muestreado por vigilancia pasiva en la zona afectada. En total 622 animales que habrían dado negativo.

Los trabajos de contención se han marcado como objetivo frenar el paso hacia el Maresme y para ello trabajan en una segunda barrera de contención aprovechando las carreteras y las vías de tren de la zona. También se continúa vigilando 57 explotaciones porcinas en las que no se ha detectado por el momento sintomatología ni lesiones compatibles.

El brote de peste porcina africana que desde finales del año pasado preocupa al sector ha despertado un viejo fantasma, una de las crisis más graves del sector porcino en Cataluña. Tuvo lugar en 1997, cuando un foco de peste porcina clásica obligó a cerrar 3.000 granjas catalanas de golpe, el 17 % del total. En ese momento el virus se extendió por el ganado de decenas de granjas, sobre todo en Lleida, que fue el epicentro de la epidemia a nivel estatal, por lo que se tuvieron que sacrificar 1,2 millones de animales.

Todas las hipótesis sobre el origen de este brote siguen abiertas. La primera que cogió fuerza fue la del 'bocata contaminado'. Fue el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig quien en una rueda de prensa indicaba "la probabilidad de que el origen sea de un embutido, un bocadillo o un producto contaminado que haya llegado por carretera".

Días después un giro de guion llevó los focos al Centro de Investigación en Sanidad Animal de Cataluña (IRTA-CReSA), uno de los dos laboratorios de bioseguridad con nivel 3 de nuestro país.

