Detectan 18 nuevos casos de peste porcina africana y 230.000 gallinas son sacrificadas por la Gripe Aviar

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha alertado sobre 18 nuevos casos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes muertos detectados en la zona delimitada de 6 kilómetros donde se encontraban los primeros casos, según advierte la Conselleria en un comunicado este lunes.

Los nuevos positivos se hallaron en dos nuevos focos, 14 cerca del foco 11 y los otros cuatro junto al foco 1, por lo que el número de focos se eleva a 13: 3 primarios y 10 secundarios, y hasta el momento han aparecido 47 positivos.

Ordeig ha explicado que estos positivos consisten en detecciones acumuladas a lo largo de los últimos días y no a un incremento de los casos.

Estos nuevos casos se han concentrado en varias zonas de difícil acceso que sirven de corredores naturales y que se han explorado con drones y helicópteros.

En total, se han analizado 621 jabalíes. El porcentaje de positivos es entonces del 8%, lo que significa que "las detecciones positivas se concentran en ámbitos muy concretos y bajo control".

Búsqueda de los cadáveres

Por otro lado, continúan los trabajos de búsqueda de cadáveres de jabalíes y de captura para la reducción de las poblaciones de jabalíes en las zonas de bajo riesgo de la zona infectada.

También se mantiene el refuerzo de las medidas de aislamiento, vallados, aprovechando vallados ya existentes en carreteras y vías férreas, y priorizando el control de corredores de uso de jabalíes.

Durante las fiestas de Navidad se han mantenido 200 dispositivos activos en la zona para controlar la situación y asegurar la detección precoz.

Gripe Aviar

Ordeig ha avisado de que hasta el momento se han sacrificado 230.000 gallinas de la granja del Urgell (Lleida) en la que se detectó un foco de gripe aviar y que hasta el momento no han sido detectado nuevos focos.

El sacrificio finalizó el 1 de enero y la desinfección, el 2 de enero, momento en el que comenzó la cuenta de 30 días del periodo de control y vigilancia. Está previsto el levantamiento del foco el 3 de febrero y se mantendrán las medidas previstas en un radio de 10 kilómetros, con 58 explotaciones.